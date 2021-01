Yanina Latorre vacunó a su mamá en Miami y la crítica la defenestró

Através de su cuenta de Twitter, el periodista Pablo Duggan le apuntó a Yanina Latorre por llevarse a su madre a Miami para vacunarla contra el Covid-19. Sin embargo, lejos de quedarse callada, la mediática le contestó por partida doble.

“Yanina Latorre reconoció hoy en LAM que truchó el número de ID norteamericano para vacunar a su madre. A confesión de parte relevo de prueba. Hizo algo ilegal. Las vacunas en Florida no son para turistas”, acusó el periodista en Twitter, citando también a la cuenta de Ángel de Brito.

La respuesta de Latorre a través de las redes no tardó en llegar y le subió el tono a la discusión: “¡Sos un pobre infeliz! Un imbécil que defiende un gobierno que solo hace cag…das. No truché nada. Sos un nabo sin solución que defiende corruptos“.

Pero además, tuvo su derecho a réplica en Los ángeles de la mañana, en donde ejerce como panelista, cuando Ángel de Brito le dio la palabra y le preguntó por el cruce.

“Este chiquito Pablo Duggan, que acaba de dar una nota no sé en dónde, (diciendo) que soy ilegal e inmoral…. Para mí está mal de la cabeza, porque yo hasta laburé con él. Un día se volvió ultra K y no sé quién le lavó el cerebro”, arremetió Latorre.

“Qué poco responsable que un tipo comunicador social me trate de ilegal y de inmoral. ¿Cuál es la parte inmoral de vacunar a mi mamá de 80 años?”, cuestionó. “El tema de Pablo Duggan es que vos estás mostrando un sistema de salud que funciona”, la apoyó Amalia Granata en el programa.

“Él trabaja en un canal militante, se volvió militante, porque antes era totalmente anti K y criticaba todo lo que hoy alaba. Lo que este canal militante trata de difundir es que lo que vos mostraste… les complica el mamarracho que están haciendo acá con la vacuna. Es un relato”, aseveró la diputada provincial de Santa Fe.

Pero a través de sus tuits, Duggan fue más allá e incluso acusó a la abogada, “Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada Argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable por varios motivos”, escribió el periodista de C5N.

“Habría que hacerle un juicio por decir una cosa así”, siguió Yanina Latorre. “Aparte el tema de la clase acomodada. Desde que me subí al avión es, ‘de qué vas a descansar si no laburás de nada. Qué vergüenza vos y tu familia en Miami, la gente acá cag…ndose de hambre con COVID’. Ninguna vergüenza, yo no soy política. Yo la guita que tengo en el bolsillo me la gano laburando”, concluyó su verborragia Latorre. “Yo laburo en lo que puedo y descanso de mi laburo”, finalizó.

Yanina Latorre y Jorge Rial protagonizaron un tenso cruce: “Te quiero ver acá si no te vacunás, Jorgito”

La angelita reaccionó ante los posteos del conductor, que se hizo eco de las palabras de Pablo Duggan.

Yanina Latorre y Jorge Rial se sacaron chispas en las redes al cruzarse en Twitter. La angelita reaccionó ante los posteos del conductor y lo desafió.

“¿Esto es cierto?”, se preguntó Jorge Rial.

“MI MAMÁ SE VACUNÓ CON SU PASAPORTE! ANDÁ A MIS HISTORIAS! LO GRABÉ TODO CORAZÓN DE MELÓN”, le respondió Yanina Latorre.

“ES MENTIRA! Vos tb operás como Duggan? Te quiero ver acá si no te vacunás, Jorgito”, redobló la apuesta la angelita.

“Boquearon en Miami y se armó quilombo”, escribió Jorge Rial en su cuenta de Twitter y visibilizó un informe de Telemundo por las repercusiones de la vacuna que recibió la mamá de Latorre en Estados Unidos.