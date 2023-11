Yanina Latorre explotó contra Dady Brieva por sus declaraciones sobre Javier Milei: “Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado”

Yanina Latorre explotó contra Dady Brieva por mostrarse preocupado con la llegada de Javier Milei al poder. “Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado”, sentenció la mediática.

Al aire de Yanina 107.9 (El Observador 107.9), la panelista leyó las declaraciones del actor en la AM 750, donde aseguró que “nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo” con el líder de La Libertad Avanza al mando, y disparó: “Vos lo vas a perder todo. Julia Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno, de los impuestos nuestros“.

Y siguió explosiva: “Tu mujer, que trabaja de panelista, que no tiene talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista, y cuando vos chupás una pija de kirchnerista, te paga el Estado“.

“Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, ojalá gastados en salud y educación, y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de pautas. Todos los K son millonarios. Ustedes están por perderlo todo, los argentinos ya perdieron todo. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado”,

cerró Yanina Latorre sobre el tema.

Qué dijo Dady Brieva sobre Javier Milei

Dady Brieva se mostró preocupado por la llegada de Javier Milei al poder y manifestó: “Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo”.

El domingo 19 de noviembre, previo a que se conociera el resultado del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el actor, simpatizante del kirchnerismo y el peronismo, dialogó con Cynthia García y Víctor Hugo Morales en la AM750.

DADY BRIEVA HABLÓ PREVIO AL RESULTADO DEL BALOTAJE ENTRE SERGIO MASSA Y JAVIER MILEI

Si bien Dadi Brieva intentó no romper la veda electoral, no dejó de expresar su firme postura sobre el balotaje: “Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho…“.

“Me gustaría que todos lo vean así. Porque después recuerdo en el 83′ que mucha gente me decía que no sabían lo que hacían. Entonces no quiero después que vengan a decirme eso. Una cosa es ser ingenuo, otra ignorante y otra perverso“, planteó.

Por otro lado, el ex “Midachi” contó que había repetido las cábalas que tuvo para las elecciones de octubre: “Yo pedí esta nota, porque es la cábala. Me hice una carne al horno con papas e iré a visitar algunos compañeros. Estoy invitado al búnker (de Sergio Massa), pero no sé cómo me voy a sentir. Porque si me quiebro mucho me voy a caracolear y venir con la gorda acá”.

Hasta el momento, tras el triunfo de Javier Milei, Dady Brieva no volvió a manifestarse públicamente. Cabe mencionar que en reiteradas oportunidades, el actor se mostró indiferente al hablar sobre la situación del país.

En agosto, por ejemplo, generó revuelo al referirse durante una entrevista en Uruguay a la economía Argentina. “Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente”, afirmó.

Allá por 2018, Dady Brieva también desató indignación entre los argentinos al decir al aire de PH, Podemos Hablar (Telefe) “quiero que la pasemos mal“, mientras Mauricio Macri era el presidente.