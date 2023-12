Yanina Latorre destruyó a Estefi Berardi por querer una Tarjeta Alimentar: “Ahora como tu por….. es de C5N tenés que acatar y pedís una”

Yanina Latorre disparó contra Estefi Berardi por la forma en la que se refirió en Poco Correctos (El Trece) a la Tarjeta Alimentar.

Qué dijo Estefi Berardi sobre la Tarjeta Alimentar

La panelista replicó en el ciclo del Pollo Álvarez y el Chino Leunis los dichos de Jorge Rial en X sobre las nueves medidas económicas del ministro de Economía, Luis Caputo: “Puso lo siguiente: ‘ojo que bajaron los ministerios a título nominativo. No en sueldos, porque hay secretarías que cobran con rango ministerial. El de Karina Milei y el de Adorni, el vocero presidencial. La plata de la casta no se toca’. Dice ‘el costo no lo paga la casta, eras vos, eras yo, eran todos. Menos ellos’. Y el de arriba dice ‘ahora se entiende lo de la ampliación de la ayuda social. Con estas medidas, parte de la clase media caerá en la pobreza y necesitará de los planes para sobrevivir. Pero la casta no se toca’”.

Posterior a eso, Berardi intentó adherirse a los dichos de Rial y causó polémica al manifestar que le gustaría tener acceso a uno de los planes sociales “Y me subo a ese tuit de Rial, pienso igual, yo quiero la Tarjeta Alimentar porque me mato laburando y cómo es eso, me gustaría saber”.

El conductor respondió con seriedad y visiblemente incómodo por le planteo de la panelista: “Y, no te la van a dar Estefi”. Por su parte, María Belén Ludueña también se mostró en desacuerdo con la irónica pregunta de Berardi y le explicó firme: “Porque no calificas para la Tarjeta Alimentar, porque tenés que estar en situación de vulnerabilidad y vos trabajás y tenés ingresos”.

Qué dijo Yanina Latorre de Estefi Berardi y su pedido por la Tarjeta Alimentar

Yanina Latorre destrozó a Estefi Berardi en su programa Yanina 1079 (El Observador FM 107.9) por manifestar que quería acceder a planes sociales: “Ayer en el aire en Poco Correctos empezaron a leer y contar las quejas hacia todos los anuncios del ministro de Economía. Bueno, a lo que se sumó la iluminada Berardi, panelista, que cree que es buena trabajando y que se merece el lugar ¿Qué comenta esta piba? ‘Y me sumo a este tweet de Rial, pienso igual, yo quiero la Tarjeta Alimentar porque me mato laburando y cómo es eso, me gustaría saber’“.

Acto seguido, Latorre cuestionó a su excompañera y le recordó sus últimas grandes adquisiciones con contundencia: “Te compraste un departamento nuevo en Mar del Plata ¿Quién te lo garpó reina? Te compraste un auto 0 KM antes de irte de LAM. Te estás victimizando cuando la gente no tiene un mango para comer ¿No te da vergüenza ser tan pelotuda?“.

De igual manera, Yanina insinuó que Berardi cambia su pensamiento político de acuerdo a las parejas que tiene: “Aparte hace un año en LAM y en Twitter matabas a los kirchneristas porque te garchabas a uno del PRO y ahora como tu poronga es de C5N tenés que atacar y pedís un tarjeta Alimentar. ¿No te da vergüenza? ¿No sabes lo que es la Tarjeta Alimentar Estefi Berardi? No podés estar en un medio, me das vergüenza ajena”.