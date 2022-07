Yanina, la mujer de Diego Latorre se descargó contra quienes la critican por vacacionar en Miami: “Defienden a Alberto, cagándose de hambre”

En las últimas horas,Yanina, la mujer de Diego Latorre arremetió contra los haters que la critican por vacacionar en Miami, Estados Unidos. Fiel a su estilo, la panelista uso su ironía y dejo un picante mensaje en la red.

“Besis para los que me bardean. Estoy en Miami, que es grasa. Y hay algas Jajaajajajajaja, mientras los odiadores seriales se cagan de frio y defienden a albetico (refiriéndose a Alberto Fernández), cagándos* de hambre. Amooooooor”, escribió Yanina en su cuenta de Twitter.

El tweet no tardó en tomar repercusión y, mientras algunos seguidores la bancaron, otros salieron a repudiarla. “Disfruta de Miami pero no te burles de la gente que la está pasando mal”, “No tenes que ser tan hiriente”, “Refregar no está bueno”, “Cuidado con el viento que se te desacomodan las astas”, “Todo gracias a puntita Latorre”, fueron algunos de los comentarios.

Yanina Latorre cruzó ferozmente a un seguidor que la atacó por sus dichos sobre Ofelia Fernández

Ayer, la esposa de Diego Latorre se cruzó con un seguidor que la atacó por sus dichos sobre Ofelia Fernández. La panelista trató de “inútil” a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires tras ver una nota de ella que se viralizó en la cual aseguraba que los delincuentes “resuelven” su alimentación.

“Por dios! Escuchen a la inútil de Ofelia…me vuelvo loca. ESCUCHENLA. Y después piensen que es legisladora y le pagamos nosotros”, escribió Yanina en su cuenta de Twitter junto al video donde se la escucha a la militante k decir los polémicos dichos. “Jajajaja le decís inútil a Ofelia. Las inútiles son vos y (Viviana) Canosa. No sirven para un carajo. Y estoy bastante seguro que vos y Gambetita deben evadir bastante, asi que no se si le pagaran con la tuya”, le respondió un internauta.

Lejos de quedarse atrás, la esposa de Diego Latorre deslizó: “Che y Ofelia además de tomar colegios al pedo, ¿qué hizo? Contame! Te leo!”. Y continuó: “Te aclaro, no solo que no evado, también viajo con la mía. En cambio a Ofelita le estamos pagando viajes para que juegue a la influencer”.