Ya se bloqueó la ciudad para la circulación

El Gobierno de la Ciudad decidió cuidar los ingresos con Operativos desde la madrugada de hoy y un cierre total los fines de semana para frenar los casos, “en la circulación se esparce el virus a todos lados, por eso es necesario el aislamiento”.

Desde muy temprano, hoy jueves comenzaron las nuevas restricciones en la Provincia por la segunda ola de COVID 19 y el colapso sanitario.

En el acceso a Funes por la autopista, sólo ingresan trabajadores acreditados, familiares de residentes en emergencia y funenses.

Además, tanto el Intendente de Roldán, José María Pedretti, como Rolvider Santacroce de Funes y han consensuado también con Pablo Javkin, de Rosario que intensificarán los esfuerzos para que el Operativo cerrojo sea exitoso, en cuidados de la salud de la población y que no habrá miramientos ni consideraciones ni privilegios para nadie, quién no corresponda que circule, por no estar dentro de las reglamentaciones fijadas, ”deberá pegarse la vuelta sí o sí”.

Los puntos de ingresos en Funes a realizar el Operativo Cerrojo:

Illia a la altura de Newbery; Pedro Ríos a la altura del Aeropuerto; Tomás de la Torre a la altura de Newbery y el ingreso a la ciudad por la colectora que desemboca en calle Yrigoyen, se cortarán definitivamente hasta nuevo aviso.

Por otro lado, se reforzarán los controles en Córdoba y Newbery, en la bajada de la Autopista por Galindo, y en San Sebastián y Ruta 9.

“Ante sospechas de la llegada a la región de personas que no están exceptuadas y vienen de otras zonas decidimos montar un operativo para el fin de semana que incluirá controles en los accesos a Funes, con la participación de la Guardia Urbana, policía provincial y fuerzas federales. Incluso estaremos desde la Intendencia recorriendo las calles para evaluar el comportamiento ciudadano”, indicó , Roly Santacroce.