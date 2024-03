Xuxa cumple 61 años: así está Sasha Meneghel, la hija modelo de la Reina de los Bajitos

Desde Brasil surgió un personaje de perfil controversial entre los adultos, pero indiscutible para los chicos. Xuxa, la “Reina de los Bajitos” que cumple 61 años, fue novia de Pelé y de Ayrton Senna. Y tuvo a su hija Sasha Meneghel, la bella influencer y modelo que hoy recorre las pasarelas del mundo con el actor y empresario Luciano Szafir.

Aunque todos los que bailamos y cantamos sus canciones la conocemos como Xuxa, su nombre verdadero es Maria da Graca Xuxa Meneghel, y nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, una ciudad de Río Grande del Sur. La cantante de Ilarié, Chindolelé, Crocki-crocki y otros hits, ganó unos 500 millones de dólares a lo largo de su carrera en Brasil, Argentina y otros países.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa. Foto: Instagram @sashameneghel

Con el astro del fútbol, Pelé, tuvo una historia tan tormentosa como llena de infidelidades. Duró seis años y, al comienzo, ella era menor de edad y él tenía 40 años. Y con el campeón de la Fórmula 1, Ayrton Senna, tuvo un romance de dos años.

La llegada de Sasha Meneghel, la hija de Xuxa

Todo cambió a finales de los 90, cuando conoció al modelo, actor y empresario Luciano Szafir. Estuvieron juntos entre 1998 y 2009, y desde 2012 está en pareja con el músico Junno Andrade. Sasha Meneghel nació el 28 de julio de 1998 en Río de Janeiro y se convirtió en famosa desde su primer respiro. Acostumbrada a los flashes y los paparazzi, la chica logró forjar su propia imagen y hacer su propia carrera.

Una apasionada de la moda desde chiquita, Sasha estudió en la reconocida Parsons The New School for Design en Nueva York. Desde entonces se dedica no solamente a su carrera de modelo, sino también al diseño de moda. Su debut oficial fue hace ya casi ocho años, en 2016, con una importante colección pensada junto a la marca Coca-Cola Jeans.

En sus redes sociales, donde tiene casi 8 millones y medio de seguidores, mantiene acuerdos con empresas internacionales de lujo –como Prada, Boss, MiuMiu y los maquillajes Eudora– y publica todas las imágenes de sus campañas.

Además, recorre las pasarelas más importantes del mundo, como modelo y como invitada a los eventos más exclusivos. Hace pocos días, por ejemplo, se la pudo ver en la Semana de la Moda de París con un minivestido negro con plumas, botas y sobre de Paco Rabanne.

El casamiento con su mejor amigo, Joao Figueiredo

Después de comprometerse con su mejor amigo, el cantante de gospel Joao Figueiredo, en noviembre de 2020, la pareja empezó a planear la boda. Como no podía ser de otra manera, la joven diseñadora creó su propio vestido de novia: un strapless con cintura ajustada, falda larga y levemente armada, y cola larga, en tela transparente con bordados y flores.

La boda, digna de una princesa, se realizó el 14 de mayo por civil y el 25 de mayo de 2021 en una playa paradisíaca de Angra dos Reis. “Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre”, dijo la bella Sasha, que salió físicamente más parecida a su padre, morocha y de ojos marrones.

La chica llegó del brazo de su madre y de su padre, que aunque se separaron hace mucho mantienen muy buena relación entre ellos. Después de la boda, Xuxa le escribió en las redes sociales: “Tu felicidad es la mía. Que Dios te dé más y más momentos de felicidad. Te amo infinitamente.”

Sasha Meneghel y Xuxa son muy unidas y muchas veces hacen publicaciones compartidas en sus redes sociales. Una de las que más se viralizó fue de 2019, cuando la chica decidió hacerle un cambio de look a su madre y la peló, y la peló, en un video con miles de visualizaciones y que cosechó interacciones y “me gusta” desde todos los rincones del mundo.