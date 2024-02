Xuxa anunció que se retira de los escenarios con un último show en Argentina: en Julio saldrán las fechas

Xuxa anunció que dará fin a su papel que la vio triunfar, y lo hará con varios shows a lo largo de Brasil y su última presentación será en Argentina. Así lo confirmó Dany Ambrosino en América noticias. Recordemos, que la brasileña desembarcó en nuestro país en el año 1991.







“Esto es porque en Argentina recibió muchísimo cariño de todo el público”, explicó Ambrosino mientras revelaba el anuncio de la cantante. Por su parte, Xuxa afirmó para varios medios brasileños: “Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares del Brasil y por último en Argentina, y será el último vuelo de la nave”.

Asimismo, reveló que “desearía que su último show fuera en Buenos Aires”, no obstante, todavía no hay confirmación sobre que fechas dará su última gira. Lo que se confirmó, es que la gira se llamará “El ultimo viaje de la nave” y las fechas exactas no están disponibles por el momento, pero podrían conocerse en Julio del 2024.View this post on Instagram

Por último, Xuxa confirmo que en su alejamiento de los escenarios se tratará de la despedida de un ícono de su carrara, y que estaría ligado a la memoria cognitiva de su público.