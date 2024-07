Ximena Capristo reveló por qué Furia se desvinculó de Telefe tras su paso por Gran Hermano: “Maltrata a los productores”

Ximena Capristo, exparticipante de Gran Hermano y panelista de la edición 2023/2024 del reality, dio a conocer los motivos por los que Juliana Furia Scaglione se desvinculó de Telefe tras su paso por la casa más famosa del país.

Según Pepe Ochoa en LAM (América TV), hubo varias internas entre la producción y la doble de riesgo. Es por eso que, contó su información de primera mano: “Lo que molestó en Telefe es que Furia, cuando fue al streaming de Alex Caniggia el lunes pasado, no pidió permiso, y además cobró una participación de ahí, la cual la producción no estaba enterada”.

XIMENA CAPRISTO EN LAM | CAPTURA: AMÉRICA TV

“Entonces, lo que molestó es que ella tome una decisión por sobre el canal, que no le pregunte ni le consulte a nadie, se siente en el streaming y despotrique contra toda la producción, contra Telefe, etcétera”, continuó.

“A raíz de eso, la llamaron y la convocaron a una reunión y le dijeron, básicamente ‘te vas’. Lo que me cuentan acá es que por lo único que la quieren tener enganchada es para tener la posibilidad de que entre a Gran Hermano Chile, que todavía no es una opción, pero están muy interesados desde Endemol, que ella participe un tiempo”, agregó.

“Para poder cubrirse, contractualmente la tendrían enganchada, como en el desarrollo del reality. Pero, para todo lo demás, quedaría liberada para que ella haga su vida”, aseguró Pepe.

Sin embargo, Capristo salió a dar su versión y explicó: “Lo que yo tengo entendido es que a ella no la quieren ni ver hace rato en Telefe por todas las que se fue mandando, una tras otra. Faltas de respeto, maltrata a los productores y a sus propios compañeros”.

“Todos los chicos tienen contrato. Unos están en mejor posición que otros. Eso es normal, pasa siempre”, expresó.

Finalmente, Ximena Capristo apuntó contra Furia de Gran Hermano (Telefe) por sus actitudes: “Está muy subida al pony. Ahora hay fans a los que no quiere ni ver, que los tiene bloqueados. No quiere que usen su nombre”.

Furia de Gran Hermano reaccionó violenta contra Laura Ubfal tras revelar su rescisión del contrato con Telefe: “Son todos egocéntricos”

Juliana Scaglione apuntó contra la periodista de manera muy enojada tras romper su contrato con el canal de las pelotas, y en las redes la tildaron de “desagradecida”.

FURIA Y LAURA UBFAL | CAPTURA: TELEFE

Furia, exparticipante de Gran Hermano (Telefe) volvió a tener una reacción violenta y no solo insultó a Gastón Trezeguet en las últimas horas, sino también arremetió contra Laura Ubfal por revelar que rescindió su contrato con Telefe.

Según la periodista en Intrusos (América TV), contó: “De común acuerdo ente Furia Scaglione y Telefe se rescinde el contrato. Evidentemente, la liberan porque ella pidió esta liberación”.

Después de unas horas, a través de un vivo en TikTok junto a Gastón, el panelista le preguntó a Juliana si “le hubiera gustado contar la noticia antes que Ubfal”, y ella respondió contundente en contra de Ubfal, sin mencionarla: “La da quien quiere, cuando quiere. Pasa que en este rubro, a todos les gusta dar la primicia”.

Sin embargo, con un tono amenazante y violento, lanzó: “Son todos re egocéntricos a ver quién cag* más que el otro y a mí posta me chupan bien la pi*a todos”.

Laura Ubfal fue una fiel defensora de Juliana Scaglione como también lo fue Gastón Trezeguet por el juego que realizó dentro de la casa más famosa del país, pero parece ser que la exhermanita les soltó la mano al criticarlos sin filtros.

Como era de esperar, sus declaraciones generaron repudio en la red y los fanáticos expresaron su enojo. “Todos sentimos esa satisfacción de decir ‘yo te dije?’. Sinceramente hasta un poco de pena me da, pero esta la crónica de una muerte anunciada”; “Desagradable”; “Pobre, todavía no supera. Le queda media hora más de fama. Se autodestruye”; “Gracias por destruirte un poco más, así no tenemos que verte en TV”, escribieron los internautas.

Juliana “Furia” Scaglione ya no será parte de Telefe luego de que decidieran, ambas partes, rescindir su contrato. De esta manera, la ex Gran Hermano tiene vía libre para negociar con quien desee.

La encargada de anunciar esta información fue Laura Ubfal en Intrusos (América TV), quien explicó: “Evidentemente, la liberan porque ella pidió esta liberación”.

Además, adelantó que “no va a ser el único caso”, por lo que se está a la espera de ver quién será el próximo exparticipante del reality en irse del canal.

Incluso, manifestó que “antes toda la parte comercial de ellos la manejaba Kuarzo, y ahora hay un gerente de Telefe que se ocupa del seguimiento, los eventos y demás”.

Finalmente, Furia ahora va a poder negociar por su cuenta por fuera de la órbita del canal, mientras que otros hermanitos como Virginia Demo deben darle permiso para otros trabajos, quedándose así con hasta el 50% de su caché