Wanda Nara mostró cómo se prepara para el “Bailando” italiano

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara demostró las grandes habilidades que posee para la danza y deslumbró a sus seguidores.

Pasquale La Rocca, es un napolitano de 32 años que baila desde los 9. Desde los comienzos, se especializó en bailes de salón y latinoamericanos, disciplina en la que se consagró campeón a nivel nacional y representó a Italia en el Mundial de la especialidad, llegando a las semifinales.

Presentación de Wanda Nara de su bailarín para el Ballando con le stelle. Foto: @wanda_nara @ballandoconlestelle @pasqualelarocca

“Les presento a mi nuevo compañero Pasquale La Rocca. Qué sorpresa y cuánta responsabilidad”, escribió en italiano, sonriendo a cámara y posando con su partenaire. El hombre hizo lo propio en sus redes, con un mensaje similar en italiano e inglés: “Les presento a mi fantástica compañera de esta edición de Ballando con le stelle”.

La carrera del italiano

En 2014, se unió como bailarín principal y capitán de danza a la compañía de Broadway Burn the Floor con el que giró por el West End de Londres y llevó su talento a destinos tan diversos como China, Australia, Japón y Sudáfrica. En 2017 fue parte del programa itinerante Tango Moderno y trabajó en programas de televisión como el especial de Blackpool Strictly Come Dancing y Got to Dance.

A la hora de hablar del certamen de baile, Pasquale tuvo una participación estelar: tres veces salió campeón. En 2019 ganó en Bélgica y en 2020 y 2022 en el de Irlanda.

El año pasado debutó en la versión italiana del ciclo. Junto a Luisella Costamagna cautivó a todos y obtuvo su cuarto título consecutivo, luciéndose en las instancias finales con un tango.

Esta no es la primera vez que Wanda Nara participa en “Ballando con le stelle”. En 2022, actuó como bailarina de una noche en el programa, y en 2011, participó en el “Bailando” argentino junto al bailarín Pier Frtizche.

Wanda Nara y su esposo Mauro Icardi actualmente residen en Estambul, Turquía, desde julio de 2023, cuando Mauro se reincorporó al club Galatasaray. Sin embargo, su hijo mayor, Valentino, se quedó en Buenos Aires jugando en las inferiores de River Plate.

“Mama mía”, dice la descripción debajo de los videos que la empresaria posteo en sus historias de Instagram, arrobando a Pasquale La Rocca, coreógrafo que se desempeña en Bailando con las estrellas, el exitoso reality show de la televisión italiana. Qué además será su pareja de baile.

En los videos se puede apreciar a Wanda Nara utilizando un look deportivo total black, constituido por calzas, musculosas y una camperita, todo, del mismo color. Aunque el detalle apareció en sus pies, que los lució con unos tacones color beige.

Además de sus numerosos logros en competiciones, La Rocca también ha sido el último ganador de la versión italiana del “Bailando por un sueño”, conocido en Italia como “Bailando con las estrellas”, donde supo ser el campeón del certamen.

Volvió a sorprender a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram al mostrar las habilidades que posee para la danza. A través de las historias, compartió unos videos donde se la ve bailando en un estudio y lo deja todo de una manera sumamente profesional que despertó el aliento de sus fanáticos.

Wanda Nara ya está lista para su participación en el “Bailando” de Italia y además de presentar a su partener, Pasquale La Rocca, en el día de hoy mostró una parte de lo que será su coreografía con un tema muy particular.

La conductora que continúa su tratamiento médico en Turquía viajó a Roma para cumplir con sus exigencias laborales y, en su cuenta de Instagram, comparte cada detalle de su día a día con sus seguidores.

Con música de Luis Miguel, Wanda mostró parte de lo que parece ser un adagio, y agregó al video: “La más romántica bailando en Roma”. Asimismo su hermana Zaira, quien la visitó recientemente en Estambul le comentó: “Me muero ¿todo eso aprendiste hoy?”, asombrada por la destreza de Wanda. Mientras que Kennys Palacio le lanzó: “Me muero sos una bailarina venite hacemos un cuarteto”, la invitó haciendo alusión a su participación en el Bailando argentino.

Cabe destacar que La Rocca es el último ganador del “Bailando con le Stelle”, el reality de baile que es la versión italiana del que conduce Marcelo Tinelli en Argentina; y cuatro veces campeón invicto del “Bailando con las estrellas”.

Por su lado, Wanda desde sus historias y en un perfecto italiano contó cómo vive su segundo día de ensayo en Roma y cómo se prepara para poder estar a la altura de su compañero al que le dice “maestro”.

En lo que respecta a su carrera artística en nuestro país, Wanda participó del “Patinando por un sueño” en 2007 y en 2011 formó parte del “Bailando por un Sueño”. Mientras que en el formato italiano fue como invitada especial el año pasado.