Wanda Nara habló de su miedo a morir: “Dejé todo organizado hasta que mis hijos tengan 21 años”

Wanda Nara llegó a la final del certamen italiano de baile y en medio de su alegría por la posibilidad de consagrarse ganadora del “Bailando con las Estrellas” recordó el momento más duro de su vida.

“Si me pongo a pensar, creo que acepté hacer el Bailando para tener un poco la cabeza en otra cosa. Estoy tan ocupada bailando que, además, es algo hermoso porque siempre escucho una música diferente”, comenzó diciendo Wanda para la televisión italiana.

“El 11 de julio de este año trabajé mucho, pensé qué tal vez estaría un poco deprimida o cansada, pero quería ser este retiro”, comenzó diciendo Wanda. “´Algo extraño sucedió, deben repetir los estudios´, me dijeron los médicos”,

“Debo concentrarme, pensar en no lastimarme, no hacerle daño a mi bailarín o en no hacerme daño. Es algo terrible un moretón en la cara. Entonces no quiero pensar. Confío en mis médicos de Argentina que me siguen”, continuó haciendo referencia a la foto que mostró días atrás donde se la veía con un gran moretón en la cara, producto de un ensayo.

Fue allí que la presentadora le preguntó: “¿Tenés miedo a alguna cosa?”, a lo que Wanda aseguró: “Cuando sos madre el único miedo que tenés es dejar solos a los niños. Ese es el único pensamiento”, reveló.

Al tiempo que recordó las veces que ingresó al quirófano para dar a luz: “Siempre entraba al quirófano organizando toda mi vida como si fuera la última”, y agregó que dejaba dicho a su madre y a su hermana lo que había planeado para sus hijos hasta que cumplieran 21 años. “Son chicos y ellos me necesitan”, concluyó Wanda.

Además contó que se enteró por los medios sobre su diagnóstico: “Me puse a llorar. Entonces, Mauro, inmediatamente, llamó a un hospital porque entendió que era algo grave”, agregó. “Recuerdo que a las 12 del mediodía, enciende la televisión y dice: ´Wanda con leucemia en el hospitalizada´. Y lo mira a Mauro y le digo: ‘¿cómo es posible que tenga leucemia y nadie me diga nada?’”,

Mauro Icardi también habló para la tv italiana y sumó a los dichos de Wanda: “Al día siguiente nos despertamos y vemos en la televisión ‘Wanda Nara tiene leucemia’. Nosotros tampoco lo sabíamos”, dijo. Luego, la conductora resaltó la angustia que sintió cuando su hijo mayor le envió un mensaje a Zaira Nara consultándole por su salud, luego de haberse enterado por las noticias inquietante información al respecto: “Mi madre se está muriendo. Nadie nos lo dice, ¿por qué nos lo dice la televisión?”, expresó la empresaria sin poder contener el llanto.

