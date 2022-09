Wanda Nara expuso el picante comentario del hijo de Zaira Nara tras la confirmación de su separación de Jakob von Plessen: qué dijo

WANDA NARA, ZAIRA NARA Y VIGGO VON PLESSEN | INSTAGRAM

Wanda Nara sorprendió con un video en sus historias de Instagram, en el cual se puede ver que amaneció en casa de su hermana Zaira Nara, luego de que esta confirmara su separación de Jakob von Plessen.

La dueña de Wanda Cosmetics grabó parte de la dinámica que hay en el hogar de la conductora por las mañanas; sin embargo, la investigadora de “¿Quién es la Máscara?” (Telefe) quedó sorprendida al ver que su sobrino Viggo, hijo de Zaira y Jakob, le lanzó una picante frase.

“¡Andate a tu casa, andate a tu casa, andate a tu casa!…”, expresó el bebé de Zaira y causó risas a las hermanas Nara. Lejos de rendirse, en medio de las carcajadas, Wanda le consultó: “¿No puedo vivir acá?” y su sobrino contestó con un rotundo: “No“.

A pesar de que las famosas no están en un buen momento a nivel personal, ambas lucían tranquilas en las imágenes.

Zaira Nara confirmó su separación de Jakob von Plessen después de ocho años: su comunicado

Zaira Nara confirmó este lunes su separación de Jakob von Plessen después de ocho años y dos hijos en común. La modelo y conductora hizo el anuncio a través de las redes con un contundente comunicado.

“Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre“, escribió la conductora y modelo de 34 años de edad. Y agregó: “Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias, Zaira”, concluyó el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

La palabra de Wanda Nara sobre su separación

Ayer, Yanina Latorre también reveló el mensaje con el que Wanda Nara le confirmó su divorcio de Mauro Icardi: “Solo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él. y después conmigo. Lo que sí quiero aclararte es que no es como dijiste vos la semana pasada…”.

La filosa panelista hizo un resumen y explicó cuál habría sido el detonante de la separación de la empresaria y el futbolista: “Ella no la pudo remar, ya no pasa por un tema de perdón. Hay desconfianza, celos. Él está en una tesitura. Le empezó a hacerle un paralelismo entre la China y Rusherking y ella con L-Gante. Él cree que ella está obsesionada con la China a ese nivel. Pero ya no te da la cabeza para tanto”.