Wanda Nara contó la verdad sobre su cruce con La China Suárez en un restaurante: “Calmate un toque”

Wanda Nara visitó nuevamente el living de Susana Giménez (Telefe). Además de hablar de su separación de Mauro Icardi, el inicio de su relación con L-Gante, la conductora de Bake Off Famosos contó la verdad sobre el encontronazo que tuvo con Eugenia China Suárez en Gardiner, donde también estuvieron el futbolista y el músico.

Wanda habló con Susana Giménez y se desahogó con ella por todo calvario que vivió en los últimos tres años con su ahora ex marido Mauro Icardi. La conductora de Bake Off Famosos y empresaria contó que quiso separarse cuando el delantero en el Galatasaray le fue infiel con La China en un hotel en París, mientras ella estaba de viaje con su hermana Zaira Nara.

Wanda Nara y la China Suarez | Telefe/Instagram

Tras idas y vueltas, finalmente Wanda dejó a Icardi en Turquía y desde hace más de un año se instaló en Argentina, en donde mantiene su trabajo como conductora en Telefe y cuida a sus cinco hijos.

El pasado fin de semana, Wanda y L-Gante fueron tendencia en las redes sociales, tras haberse cruzado en el mismo restaurante en el cual estaba cenando Mauro Icardi con sus amigos, y por otro lado, en otra mesa la China Suárez y sus amistades.

Horas después de la primera información, trascendió que Wanda y La China estuvieron a punto de irse a las manos. Sin embargo, Nara desmintió esto, aseguró haber hablado con calma con la China, aunque sí le advirtió que con Elián -nombre real de L-Gante- no buscara líos.

Primero, Wanda contó que una amiga la invitó a Gardiner y que ella es habitué del lugar desde antes de tener a su primer hijo. Explicó que llegó, le avisaron que estaba Mauro en el lugar, se sentó en una mesa junto a su actual pareja y minutos después llegó La China y se sentó justo detrás de ella. Solo las separaba un vidrio, indicó.

L-Gante instó a Wanda a encarar a La China para terminar con la tensión. En ese momento Wanda no lo hizo, sino más tarde, cuando un amigo en común las acercó. “No fui a saladurarla grabándola como dijeron”.

“Elián la saluda, porque trabajaron juntos, la vamos a saludar para sellar esto. Lo primero que le digo es: ‘China, yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Ya está, bajemos nosotras un cambio. Ella ahí me dice: ‘Somos gente grandes, a mí no me interesa Mauro, no me interesa para nada, ya fue, no tengo nada con él’“. “Ahí le dije que con Elián tampoco, por las dudas. Y en ese momento ella se enojó porque todo el restaurante estaba filmando. Ella me dijo ‘son tus amigas’. Yo le dije que si no eran mis amigas, era todo el restaurante, que estaba repleto. Ella se enojó y yo le pedí que se calmara un toque”

La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

“Le dije, si vos estás acá, mostrándote a una mesa de la persona a la que le causaste tanto daño, me tenés a mí del otro lado. Desde hace tres años que si te veo llegar a un lugar me voy, pero no por mí, porque tengo un grupo de 10 amigas que en donde te ven, lo que te hizo Pampita es poco, te matan“, le advirtió.

Wanda contó que sus amigas culpan a La China de todo su dolor, tras haber pasado junto a ella distintas situaciones tras la infidelidad de Mauro; sin embargo, para Wanda “la culpa no es de la mujer”. “Yo en un momento pensé que era personal, pero luego dije no, se lo hizo a tantas mujeres. No es algo que me hizo a mí sola”, sentenció letal Wanda contra La China.

Por último, contó sus amigas y las de La China se gritaron en el restaurante. “(Las amigas de Wanda) Le dijeron ‘Fondo de tarro’, ‘Roba maridos’, ‘Zorra’. Fue muy terrible”, aseguró. “Ya está, no tengo nada para decirte. Ahí está mi marido, está libre, andá. Sobreviví cuando tenía a mis hijas chiquitas viviendo en otro país, sin mi familia, sin mis amigas… ahora que estoy separada, hacé lo que quieras”, le lanzó Wanda a Eugenia.