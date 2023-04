Walter Alfa Santiago habló sobre la propuesta que le hizo Marcelo Tinelli: “Se contactó, quiere tenerme con él”

WALTER ALFA SANTIAGO Y MARCELO TINELLI | CAPTURA

Walter Alfa Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló que Marcelo Tinelli le propuso estar en el Bailando 2023. Si bien sostuvo que es “de madera” para bailar, no descartó la posibilidad de formar parte del programa desde otro lugar.

Alfa dio un móvil para Nara Que Ver (El Nueve) y confirmó que Marcelo Tinelli lo llamó para que formara parte de su programa. “Hasta Marcelo dijo el otro día que te quiere en su programa”, le dijo Nara Ferragut al ex Gran Hermano, mientras hablaban sobre cómo le cambió la vida tras su paso por el reality.

“Yo soy el mismo loco de siempre, pero mi vida cambió rotundamente, no puedo ir a ningún lado. Lo de Marcelo es verdad, se contactó, quiere tenerme con él, no se de qué manera, pero quiere tenerme. Es muy fuerte que me pase esto a esta edad“, contó el hombre de 60 años.

Cuando la periodista le preguntó si estaría en el Bailando, Walter explicó: “No. No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí… ¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”.

Respecto a si conoce al conductor detalló: “Lo conozco a Marcelo hace muchos años y tenemos un amigo en común, Sebastián, y es él el que está haciendo de nexo con Marcelo. Estamos cruzando mensajes desde hace días y quedamos en vernos, en ver qué es lo que quiere, veremos qué pasa“.

Días atrás, Marcelo habló al respecto y aseguró no conocerlo a Alfa. “Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. Algunos me encantan. Alfa me gustaría mucho tenerlo”, aseguró durante un móvil con LAM (América TV). Luego, aprovechó para contar una anécdota sobre el exparticipante y señaló: “Alfa dice que me conoce, pero yo no recuerdo, él hablaba de una oficina en la calle Florida 686, que la verdad es que yo tenía mi oficina ahí, pero no lo recuerdo”.

“Quizás él tenía pelo, éramos diferentes ambos. Yo por ahí era más gordo, y él se confundió. No me acuerdo de él, pero lo que me sorprendió es que un amigo de él me dijo que Alfa se moría por conocerme, pero si dijo que me conocía, ¿cómo se va a morir por conocerme?”, agregó.

¿Cuándo debuta Marcelo Tinelli en América TV?

Marcelo Tinelli finalmente firmó contrato con América TV y habló por primera vez al respecto en LAM. El conductor adelantó que regresará con el clásico ShowMatch y que también tiene ganas de hacer el Bailando. A su vez se encargará de la gerencia artística del canal.

“Primero agradecerle a todos por esta oportunidad, estoy contento. Voy a trabajar en la gerencia artística del canal y por eso quiero conocer a los programas y conocer a quiénes trabajan, a todos. A partir de julio vamos a hacer un programa en el prime time, vos me vas a pasar a mí. Se va a llamar ShowMatch y también queremos hacer el Bailando 2023. Vamos a ir lunes, martes, jueves y viernes a las 22 hs“, adelantó Marcelo Tinelli durante un móvil con LAM.

Respecto al formato del programa contó: “Ya empezamos a tirar nombres para los participantes y el jurado, que me gustaría que sea el histórico. Vamos a volver a tener un estudio grande, vamos a hacer un Big Show. Tenemos ganas de hacer cosas que tengan que ver con la interacción en las redes sociales y el streaming. Que podamos tener como un baila TV, algo como es Luzu TV”.

“Van a ser 16 o 18 parejas. El jurado va a ser de cuatro y puede haber un quinto jurado también“, detalló. Respecto a cómo surgió su diálogo con América, Marcelo dijo: “Comenzamos el 10 de enero a charlar en Uruguay, hicimos un asado en casa. América tiene algo con el tema de la noticia, como es en vivo, está muy vivo siempre, siempre recurrís a América”.

La presencia de Tinelli ya se había convertido en un hecho después de que el canal anunciara en su pantalla que con el fondo musical de Twist And Shout de The Beatles, clásico tema de apertura para Showmatch, que alguien desembarcaría en la emisora. “Hablaron, opinaron, dijeron de todo. Ahora, vas a saber la verdad. Este miércoles en América”, reza la voz en off del clip.