Wall Street alcanza nuevos máximos históricos

Los inversores estadounidenses respaldaron el paquete de ayuda disparando órdenes de compra que llevó a las acciones mundiales a un récord este mes, incluso cuando la pandemia se intensificó. Eel índice industrial Dow Jones ganó 0,7%.

Las acciones en Wall Street iniciaron la última semana del año con niveles topes históricos, tras la firma de un decreto por el cual se sanciona un paquete de estímulo económico por 900.000 millones de dólares, con el objetivo de neutralizar los efectos de la pandemia de coronavirus.

En este marco, el índice industrial Dow Jones ganó 0,7%, el indicador ampliado S&P 500 subió 0,9% mientras que el tecnológico Nasdaq avanzó 0,7%, según datos suministrados por la agencia Bloomberg.

Trump también exigió una votación en el Congreso para reemplazar los US$ 600 en pagos de estímulo directo a los estadounidenses afectados por la crisis por US$ 2.000, una solicitud no vinculante que es poco probable que sea aprobada por ambas cámaras.

Los demócratas en el Capitolio someterán a votación este lunes a la noche una propuesta para mayores pagos de ayuda pandémica para los estadounidenses, aunque parece poco probable que gane terreno en el Senado controlado por los republicanos.

En este contexto, un informe del banco de inversión Goldman Sachs mejoró su pronóstico de crecimiento económico para los Estados Unidos para el primer trimestre debido a la medida.

Las empresas que se vieron más afectadas por la pandemia, como los restaurantes, entretenimientos, aerolíneas y la industria del ocio, estuvieron este lunes entre las más beneficiadas.

De esta manera, American Airlines subió un 3,4%, Norwegian Cruise Lines subió un 5,2% y Carnival ganó un 4,9%.

También las acciones de servicios de tecnología y comunicaciones representaron una gran parte del repunte general del mercado. Apple subió un 3,8% y Facebook subió un 3,1%.

Los papeles del gigante del comercio electrónico Alibaba Group, del magnate chino Jack Ma, subieron un 0,3%, recuperando algunas de sus pérdidas de la semana pasada cuando los reguladores gubernamentales lanzaron una investigación antimonopolio y el debut en el mercado de valores de Ant Group, una plataforma de finanzas en línea en la que Alibaba posee un 33% de participación, fue suspendida.

Se espera que las operaciones sean moderadas esta semana, ya que la mayoría de los administradores de fondos e inversores han cerrado sus libros para el año.

En Europa, con las repercusiones en torno del acuerdo por el Brexit y el inicio de las vacunaciones masivas con los productos elaborados por los laboratorios Pfizer y BioNtech, el optimismo se mantuvo al tope y permitió registrar subas en las principales bolsas.

Ni el aumento de los casos de Covid-19 pudo eclipsar el apetito por las acciones.

Así el índice líder Euro Stoxx 50 ganó 0,9% y el FTSE de Londres subió 0,1%.

En Frankfurt, el DAX 30 aumentó 1,5% mientras que el CAC 40 de París escaló 1,2%.

En Madrid, el IBEX 35 se expandió 0,5% al tiempo que el MIB de Milán trepó 0,7%.