Volver a la presencialidad: entre la fiesta y la incertidumbre.

Eran las 7, 45 de la mañana y la temperatura llegaba a apenas 8 grados en la calle y la visibilidad se comprometía por la neblina. María, de 34 años, acompañaba a su hija, Agustina de 7, que asiste al nivel inicial del colegio. Si bien la mañana invitaba a quedarse en la casa más que a ir la escuela, Agus dijo estar contenta de poder reencontrarse con sus compañeros.

“Ya nos habíamos acostumbrado a estar en casa, porque durante todo el año pasado ella estuvo con nosotros y este año hubo muy pocos días de colegio. Pero es muy triste ver cómo les cuesta socializar cuando se encuentran en una plaza con amigos, pierden la costumbre de estar con otros. Mi hija está muy pegada a su padre y a mí”, relató María.

Para mucha gente, la palabra “burbuja” ya no significará lo mismo después de este año. Hoy para estudiantes y docentes, es la posibilidad de volver a sus colegios después de entregas a distancia y ganas contenidas de compartir un recreo.

Burbujas de 10 o 15 chicos, así se los llama a los grupos reducidos que regresaron a sus escuelas por turnos y cumpliendo el protocolo, para reencontrarse en actividades educativas, recreativas y de acompañamiento emocional.

Con la sensación de que la información siempre llega tarde y barajando muchos escenarios posibles a la vez, las escuelas se capacitaron y obtuvieron los insumos necesarios con el deseo de cursar el año en vivo a toda costa.

Para aquellas con menores recursos o con un gran déficit en infraestructura, los requerimientos fueron un desafío mayor, pero la mirada siempre estuvo puesta en recuperar la presencialidad en un año difícil de la mejor manera.

Es que la segunda casa de niños y profesores durante años se mantuvo vacía durante casi todo el 2021, y recién ahora empieza a respirar aire fresco.

En boca de los protagonistas, “las sensaciones de este reencuentro y la energía que sólo se renueva en el cara a cara”.

Ventanas abiertas y mucho abrigo en las aulas del colegio recordaban que había protocolos que cumplir

Según establece el Plan Jurisdiccional, este regreso a la presencialidad exige el cumplimiento estricto de los protocolos: el uso correcto de tapabocas, los agrupamientos de estudiantes para respetar el distanciamiento, ingresos y egresos escalonados para evitar la concentración de personas, y la alternancia de clases en la escuela y remotas.

Desde la Provincia, según se informó, se reforzaron las medidas de cuidado con medidores de dióxido de carbono (CO2) para las escuelas de gestión estatal. “Con esta medición, podrán regular la apertura de puertas y ventanas necesaria para una adecuada ventilación que mitigue el riesgo de contagio y la mayor comodidad térmica posible ante las bajas temperaturas”, detalla el comunicado difundido por las autoridades.

“Prácticamente el 100% de nuestro plantel docente está vacunado con al menos una dosis, eso es una gran tranquilidad. Pero con dos dosis no llegamos a ese porcentaje”.

Según el Ministerio de Salud de la provincia un gran porcentaje de los docentes fue vacunado con una dosis y el resto ya tiene turno asignado para continuar con el esquema de inmunización.

“Es una enorme alegría volver. Sin vacuna uno tenía un poco de miedo, pero ahora estamos felices. Todavía me falta la segunda dosis, pero bueno, la sensación es que hay que tener empatía, flexibilidad, resiliencia y optimismo” .

“Yo tengo las dos dosis de AstraZeneca, el 29 de mayo me dieron la segunda. Hoy tuvimos casi asistencia perfecta entre las alumnas, solo faltó una. Igual les costó volver, siento que estaban un poco quedadas” ,

Burbujas, barbijos y distanciamiento, las claves para evitar contagios en las aulas en la vuelta a la presencialidad

En este regreso a las aulas, la carga horaria de presencialidad tiene un máximo de cuatro horas diarias. En líneas generales, la mayoría de las escuelas dividió al alumnado en dos grupos. En los colegios de doble jornada, una de las burbujas de cada año o grado va cuatro horas por la mañana y la otra asiste por la tarde.

En los de jornada simple, algunos estudiantes asistirán tres veces por semana, mientras que los otros dos días que restan se quedarán en casa, y así sucesivamente en alternancia con el segundo grupo. También están los que ya habían optado por la bimodalidad semanal: cinco días presencial y la semana siguiente, virtual.

Hoy fue un día de mucha alegría. Tanto para los docentes como los padres y los alumnos, que fueron felices de poder retornar a la presencialidad.

“Fue muy importante que los chicos vuelvan a reencontrarse con sus compañeros y sus docentes. Se les podía ver en sus ojos el brillo de felicidad. Seguimos pensando que con el cumplimiento de protocolos es muy seguro venir a la escuela”, expresó Cecilia, mamá de Joaquín.

“Los alumnos hoy concurrieron en burbujas, por lo que el sistema es bimodal, es decir, una semana concurre presencial un grupo y a la semana siguiente lo hace el otro grupo. En cuanto al porcentaje de docentes vacunados, con una dosis tenemos al 95% y con las dos dosis al 50%”, detalló la maestra a un papá que le preguntó.

Ignacio, de 12 años dijo a Funes Hoy: “si ya teníamos ganas de volver, porque además de estudiar, charlamos y jugamos y nos podemos ver entre nosotros. Además, me aburría mucho en casa y me daban mucha tarea, hasta algunos temas que no habíamos tocado en clase y es más difícil así por Zoom, en la escuela es todo más divertido…”