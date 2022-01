Viviana Canosa publicó una foto en bikini y fue furor en la red: ¿Se hizo una refrescada facial?

Viviana Canosa causó revuelo en las redes tras publicar una foto suya en bikini. Sin embargo, muchos recayeron en su rostro y se preguntaron si se había algún refresh o si solo se trataba de un filtro. De todas maneras, la conductora de A24 recibió una lluvia de elogios.







Con la canción Buen día, día, del segundo álbum de estudio solista de Miguel Abuelo en 1984, Viviana Canosa publicó en su cuenta de Instagram una foto que la muestra en bikini, mirando a la cámara de su celular, con un libro en una mano y un mate en la otra.

La imagen de Canosa generó una inmensa cantidad de elogios y comentarios picantes entre sus seguidores y fanáticos. Mientras muchos remarcaban la belleza de la periodista, otros se preguntaban si se había tocado el rostro.

“Perdón Flor peña pero the new milf is Viviana Canosa”, “Viviana canosa es la única famosa del país que sabe tocarse la cara, las demás sólo son tragedias mal bronceadas con labios chuecos”, “Lo fuerte que está la canosa dios soy capaz de tomar un litro de cloro”, “La cara nueva de Viviana Canosa keeee”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en Twitter.

“Canosa está más fuerte que patada de burro”, “qué le pasó en la cara a la Canosa qué filtro de ig está usando?”, “Chicos cómo les va a generar contradicción Viviana canosa si absolutamente todos le re damos”, “no discutiré la belleza de Canosa porque es la esencia de la villana ponerse cada día más hermosa”, rezaban otros.

Qué pasó entre Viviana Canosa y Luis Novaresio

Días atrás, Viviana Canosa celebró la liberación de Novak Djokovic, quien quiso ingresar a Australia sin vacunarse contra el COVID-19 y disputar el primer Grand Slam de la temporada. En esta línea, Luis Novaresio lanzó picantes comentarios y todos los cañones apuntaron contra su excompañera de A24.

Encantada, Viviana Canosa, quien ya había expresado su postura a favor de Djokovic en sus cuentas en las redes sociales, manifestó: “Tu libertad, extiende la mía… La de todos, Novak Djokovic”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, junto al posteo que retrataba la noticia. Y agregó: “Casate conmigo pibe”.

El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, ordenó al Gobierno australiano implementar la liberación a la brevedad posible, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costes legales, anunció EFE.

Apenas minutos después del posteo de Viviana Canosa, Luis Novaresio publicó una serie de historias en la misma red dejando su clara postura en contra de lo que su excompañera en A24 piensa sobre la vacunación.

“En serio, pensalo 10 segundos. ¿​Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio. Piénsalo”. En otra historia, agregó: “Te sacaste la muela del juicio o te hiciste las tetas, te embocaron anestesia y antibióticos de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque”.

Por último, el periodista que a fines de 2021 anunció su inesperada salida de la señal de noticias de América TV, reflexionó: “Hablás con tono de Milstein y Mariano Moreno y actuás en realidad como el Doctor Cureta y Olmedo en Costa Pobre”.

Memes y reacciones a las fotos con la cara de Viviana Canosa

La conductora se mostró en las redes sociales y los comentarios se dispararon. En Instagram posteó varias fotos desde su lugar de vacaciones.

Tomaron la captura de la historia y, como suele pasar en ese espacio de 280 caracteres y millones de tuiteros tan irónicos como malvados, comenzaron las reacciones y los memes.

La reacción de Viviana Canosa a los comentarios

Viviana Canosa se alimenta de lo que generan sus provocaciones y lo demostró una vez más. Al menos, esta vez no es tan peligroso como cuando recomendó tomar dióxido de cloro…