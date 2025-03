Viviana Canosa emocionó con un homenaje a Jorge Lanata en su debut en El Trece

Viviana Canosa | Redes Sociales

Viviana Canosa regresó finalmente a la pantalla chica junto a un nuevo ciclo, “Viviana En Vivo”, en El Trece. Además, la periodista aprovechó su debut para rendirle homenaje a su colega fallecido, Jorge Lanata.

¿Qué dijo Viviana Canosa en su primer programa sobre Jorge Lanata?

“Estoy feliz y muy agradecida. Es una fiesta hermosa estar entrando a tu casa, comenzando a tener trabajo, estar con unos compañeros de lujo. Gracias por dejarme entrar en tu casa. Un placer entrar a tu casa. Estoy muy emocionada. El corazón me está por estallar, pero lo voy a disimular muy bien”, expresó al iniciar el ciclo la periodista. Además, la conductora pidió emocionada: “Quiero hablar de la libertad de expresión. Para mí es una bandera. Quiero una foto de Jorge Lanata porque lo extrañamos mucho. Se lo extraña en la pantalla, en la radio. Un periodista de la historia”.

“No era amigo mío, pero hice entrevistas en su casa, en la radio y fue amoroso y generoso conmigo. Yo creo que en Argentina se necesita a un periodista como Lanata. Me hubiera encantado arrancar hoy y saber que el gordo iba a estar el domingo en la pantalla de El Trece y escucharlo en la Mitre todos los días. A este tipo lo necesitamos todos, los periodistas y los argentinos. Amaba la libertad de expresión”, explicó Viviana Canosa y para cerrar el momento reveló qué le enseñó Jorge Lanata: “No se puede hacer periodismo si nos autocensuramos, tenemos que decir todo lo que vemos. Te puede gustar o no lo que digo. No soy ensobrada ni tomo champagne ni escucho ópera los domingos en la quinta de Olivos. Vamos a tener a todas las voces en este programa. Tenemos voces libres. Yo tengo voz, ovarios y me animo a decir cosas. Por mí y por todos”.

El primer invitado de Viviana Canosa en su programa

A pesar de estar enfrentados por años, el primer invitado en “Viviana En Vivo” fue Jorge Rial. En el ciclo, el periodista confesó que intenta separarse de Morena Rial: “Resignarte, tratar de que eso no termine contagiando a todos los demás. No quiero que se lo contagie a mi hija Rocío, que es bárbara, ni a mis amigos, ni a mí. Yo intento tomar distancia saludable. Consiste en tener la menor relación posible. Amo a mis nietos y a mi hija, pero hay que tomar distancia. Son elecciones”.

Además, en diálogo con Viviana Canosa, Jorge Rial confesó: “Hay gente que se siente cómoda en la marginalidad. Yo no lo entiendo. Las explicaciones que te tratan de dar son peores, prefiero que no me dé nada. Es bancar la parada con vergüenza. No sentí culpa, sentí vergüenza”.