Viralizaron un video de Franco Colapinto donde revela que no sabe estacionar y la red reaccionó: “Somos todos”

Colapinto fue tendencia en la red luego de que se viralizará una vieja entrevista donde reveló que no sabe estacionar con el auto.

El piloto, actualmente, es uno de los mejores en su rubro del país y se encuentra corriendo en Fórmula 1 pero, según contó, su fuerte no es la reversa.

En diálogo con Altavoz (TV Pública), aseguró que “no sé estacionar, soy un desastre. Voy para adelante, para atrás no voy. Muy mal estacionar. La verdad es que no manejo, no me gusta manejar en la calle”.

Incluso, explicó que “yo siempre pido que me lleven y en Europa me pido Uber. Yo solo manejo en el simulador y el auto de carreras”. Solo en algunas ocasiones decide salir con su propio auto.

Inmediatamente, los internautas comenzaron a hacer comentarios en la red y se compararon con el piloto:

“Todos somos Franco”

“Tengo cosas de Franco Colapinto”

“Es uno de nosotros con millones de dólares de diferencia”

“Es como cuando los futbolistas profesionales no saben hacer ‘jueguitos’ con la pelota”

Con qué famosas se reunió recientemente Franco Colapinto

Franco Colapinto cenó con Majo Martino, Cande Tinelli y Natalie Pérez en Madrid, España, y la foto se volvió viral en la red.

El piloto argentino de Fórmula 1 frenó su actividad profesional por unos días, hasta que se presente el 20 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, y se instaló en España para descansar.

En las últimas horas, el piloto de 21 años cenó junto a varias figuras argentinas en Ceferino Restaurante y se viralizaron las fotos en la red.

Franco Colapinto rodeado de famosas

En una de las imágenes se lo ve a Colapinto rodeado por Majo Martino, Cande Tinelli, Natalie Pérez y More López Blanco.

En otra de las postales también se lo ve al joven solo con Majo, ambos muy sonrientes y disfrutando de la velada.