Video: Margarita Barrientos anunció que va a votar a Milei

De cara al balotaje del próximo 19 de noviembre , diferentes referentes de la política o de sectores sociales se han manifestado en favor de uno u otro candidato, o han optado por la neutralidad. En el caso de Margarita Barrientos anunció que se inclinará por el libertario Javier Milei.

En diálogo con Radio Nacional, la fundadora del comedor “Los Piletones” expresó: “Lo voy a votar. La gente tiene que tener un cambio ”. Sin embargo, remarcó algunas diferencias con el economista, como es el sistema de vouchers que implementaría en un eventual Gobierno.

Bajo ese marco, la dirigente social hizo un repaso por los gobiernos de los últimos 40 años de democracia y señaló: “Los gobiernos que venían trabajaban para todos por igual. Yo en estos cuatro años he sufrido mucho . En Los Piletones le doy de comer a 3000 personas diariamente. En Santiago del Estero tuve que cerrar el comedor donde comían 6000 personas por día porque no lo podía mantener. Me cansé de pedirle al gobierno. La mercadería que nos mandaban estaba vencida, con gorgojos, con gusanitos”.

Al mismo tiempo, agregó: “ El futuro no es vivir de los planes. El futuro es el trabajo. La educación es el trabajo. Hoy tenemos gente mal educada, chicos maleducados, maestros que no respetan y padres que no respetan al maestro . Hay un combo de cosas. La inseguridad que se vive… todo es muy triste. Yo veo a la gente que va al comedor con desesperanza, sienten que no tienen un futuro”.

De esa manera, Barrientos aseguró que el próximo 19 de noviembre “voy a votar a Milei porque ya tenemos algo que nos está haciendo sufrir terriblemente”. Además, continuó: “ Yo creo que la gente tiene que tener un cambio , como dije una vez cuando estaba Mauricio (Macri) para postularse para Presidente. En este caso, conocerlo a Milei va a ser otra experiencia porque le vaya bien o le vaya mal, dentro de cuatro años no lo vamos a votar. Pero queremos conocer algo nuevo. Y yo a (Sergio) Massa yo lo conozco y conozco toda su comitiva desgraciadamente, ¿no? Pero yo no necesito ayuda para mí. Yo necesito para la gente, que la gente tenga para comer todos los días. No estar cambiándole de menú porque la carne aumentó y no puedo comprar esa carne que quería que la gente comiera”.