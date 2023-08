Video: La mesa de Polémica en el Bar cruzó fuerte a Gabriel Schultz por criticar a Susana Giménez: “Representás lo peor del país”

Gabriel Schultz criticó a Susana Giménez por sus declaraciones sobre la actualidad del país y sus compañeros de Polémica en el Bar (América) lo cruzaron fuerte.

GABRIEL SCHULTZ, MARCELA TINAYRE, CHICHE GELBLUNG, FLAVIO MENDOZA Y MARCELO POLINO | CAPTURA

“Siempre se van afuera y empiezan a bardear a la Argentina. Eso no está bien“, sentenció Scultz. Y Marcelo Polino lo frenó: “Ella está bardeando a un Gobierno, no a la Argentina, que es muy diferente. Susana ama a los argentinos, ama a su país, detesta a este Gobierno. Es una posición, que es muy diferente a odiar a un país”.

Marcela Tinayre, por su parte, planteó: “Tiene millones y los puede gastar donde se le dé la gana porque ha laburado toda la vida“. Y Gabriel intervino: “¿O sea que si no gobierna el que quiero yo, el país es una mierda? Es muy democrático eso”.

“Decime, Gaby, ¿cuál es tu posición? No te entiendo un carajo lo que querés decir“, se quejó la conductora del programa. “Mi posición es que la Argentina es el mejor país del mundo, y la defiendo a muerte. Y no desde Punta del Este, ¿la Che Guevara desde Punta del Este? Vamos… vení a laburar acá”, explicó el periodista.

Lejos de poner paños fríos, Flavio Mendoza se sumó a cruzarlo filoso: “Claro, porque vos te vas de vacaciones a Mar del Plata, a Carlos Paz…”. Por último, Chiche Gelblung culminó la pelea diciéndole directamente a Gabriel Schultz: “Vos representás lo peor de este país”.

Qué dijo Susana Giménez sobre Argentina

Susana Giménez habló sobre la actualidad de Argentina a días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 el 13 de agosto, y sostuvo que “el que mata tiene que morir”.

Desde Punta del Este, Uruguay, Susana Giménez habló mediante una comunicación telefónica con Jonatan Viale para +Realidad (LN+) y analizó la actualidad del país: “Estoy en Punta del Este y pensaba ir a Buenos Aires a votar, pero no puedo porque soy residente uruguaya, en las PASO no puedo votar, pero en las nacionales sí. Todos saben por quien voy a votar, siempre voté por Juntos por el Cambio. No cambiaría nunca, confío mucho en los candidatos. Los dos candidatos son buenos, ganará el que tenga que ganar”.

“Lo que quieren es que el país levante. Es un país tan grande, rico, poderoso… Me duele profundamente lo que veo, me duele cada vez más. No puedo creer que el dólar esté a 600, qué bárbaro… me da como miedo, no sé…”, manifestó la diva de los teléfonos.

“No me gusta ver que todos los días matan a tres personas. Sigo pensando que el que mata tiene que morir. Es así. Lo que veo por televisión me aterra“, reafirmó sobre la frase que dijo allá por 2009. “Lo de la inseguridad me tiene loca, la inflación y la pobreza… todo lo que se dice, que la gente no puede comer carne… como a todos los argentinos, me aterra ver gente tomando agua del piso, los chicos en el barro, que no tengan baño y agua corriente”, planteó.

“No se pueden prometer cosas que no se vayan a hacer, ahí perdés credibilidad”, opinó sobre el oficialismo. Sobre qué le recomendaría a quien sea el futuro presidente o presidenta de Argentina, Susana dijo: “La seguridad, la inflación, la honestidad, la transparencia… la política es muy complicada, no la entiendo“.

Por otro lado, la conductora elogió a Uruguay, donde vive desde hace tiempo: “Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla”.

Sobre el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, destacó: “Me parece genial, es sencillo. Es hijo de un presidente, se crió en la política, él sabe lo que tiene que hacer”.