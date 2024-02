VIDEO: Jimena Barón y Los Palmeras sorprendieron con el lanzamiento de “Elegante”, su primera colaboración

JIMENA BARÓN Y LOS PALMERAS | CAPTURA

Jimena Barón y Los Palmeras se unieron para lanzar “Elegante”, una pegadiza cumbia que promete convertirse en hit.

La cantante y la banda santafesina estrenaron este jueves 22 de febrero su primera colaboración, la cual ya habían anunciado días atrás en las redes sociales.

Barón luce en el videoclip diferentes looks, muy sexys, entre los cuales se destaca un catsuit blanco de encaje combinado con botas bucaneras color gris.

La canción es muy pegadiza, ideal para bailar, y el estribillo dice: “Perdón, soy yo, que cuando tomo me descontrolo. Y no es maldad, es equivocarme mi especialidad. Se que lo que hice tan mal, quise ser más elegante y no te supe hablar, en el medio de la fiesta te fuiste a enterar que me vi con alguien más“.

Los Palmeras vienen realizando diferentes colaboraciones con artista ajenos a su género y dándole la oportunidad a las nuevas generaciones, como LAUTA y Yami Safdie, con quienes realizaron su última producción antes de la de Jimena Barón.

La intérprete de “La Cobra”, por su parte, colaboró hace unos meses con Emanero, Karina La Princesita y Ángela Torres en “Sinvergüenza”, una canción que se convirtió en hit en las plataformas.