Video: China Suárez mostró un adelanto de su nuevo tema con Ecko y sus fans aseguran que se lo dedicó a Rusherking

China Suárez, además de ser actriz, se animó a lanzarse como solista. En este contexto, publicó en Instagram un adelanto de su último tema y sus fans aseguran que estaría dedicado a su ex Rusherking, con quien no habría terminado la relación en los mejores términos.

“Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabés que por ti mucho sufría, solo fui un pasatiempo para ti y yo pensaba que era feliz…”, se la escucha cantara @sangrejaponesa en el videoclip junto al artista@eckoyg , parte de la letra que llamó mucho la atención.

“Hola, Pasatiempo se estrena el 27|7”, escribió la actriz, junto al significativo emoji de corazón partido, ¿un palito dedicado a @rusherking tras su escandalosa separación?

¿QUÉ DIJO CHINA SUÁREZ SOBRE SU CANCIÓN PASATIEMPO?

Picante, Eugenia contó por qué eligió el ritmo cumbia para su próximo tema.

“Ya lloramos… Ahora se baila”, sentenció junto al emoji de fueguito. ¡Con todo!

Cabe recordar que las cosas entre la cantante y el santiagueño parecían haber terminado bien, de hecho se pensaban que eran amigos, pero con el correr del tiempo se empezó a notar que habían secretos detrás de su abrupta separación.

Es más, Thomas Nicolás Tobar contó qué era lo que más le molestaba de su antigua pareja: “La mía sería cuando me dice que no pasa nada con el amigo, pero sí. Después está con el amigo y se hace la boluda. ¿Me entendes lo que te digo? El amiguito, el amiguito…”.

“Hola, Pasatiempo se estrena el 27/7”, escribió la actriz, junto al significativo emoji de corazón partido, ¿un palito dedicado a Rusherking tras su escandalosa separación?

LA LETRA DE LA CANCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ PARA RUSHERKING

Si bien solo puede ser una letra sin dedicatoria, los fans de la China remarcan que está dirigida para Rusherking. “Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría. No pude entender. Solo fui un pasatiempo para ti y no pensaba que era así”, esboza el fragmento del tema.

Luego del pequeño video publicado, sus seguidores comenzaron a comentarle: “Después de un rusher viene un ecko”; “We china, con ecko no por favor!”; “Deja uno para las pibas”; “CAGO LA NOVIA DE ECKO JAJJJAAJAAAJJA”; “Eugenia dejate d joder,con ecko no”.