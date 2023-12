Video: Apertura del nuevo Acceso a Funes en el KM N° 309 de Autopista Rosario/Córdoba

Este viernes, el Intendente de Funes Rolvider Santacroce, junto al Arquitecto Maximiliano García realizaron la apertura oficial del nuevo Acceso desde la Autopista Rosario-Córdoba, ubicado en el kilómetro N° 309, a metros de la calle José Hernández en el suroeste de nuestra ciudad

Esta inmediata operatividad del nuevo punto de entrada se enmarca dentro del ambicioso plan de obras de infraestructura que busca optimizar el tránsito en la ciudad, transformando la calle Galindo en un Boulevard de doble calzada y mejorando la rotonda, entre otras acciones que beneficiarán significativamente el ingreso principal a la localidad.

Dialogamos Con el Secretario de Obras Públicas Maximiliano García quién nos informa. “Esta es otra de las salidas de Autopista ubicada en el kilómetro 309, similar a la del kilómetro 304 de calle Jujuy, con una longitud aproximada de 300 metros y que tiene una conexión que en este caso ya estaba realizada por el desarrollador del barrio que es esta calle pública que conecta la colectora al barrio con Fuerza Aérea.

A Partir de la Inauguración que haremos con el Intendente, ya podrá utilizarse y con esta Salida de Autopista vamos a tener cubiertos los tres sectores de la ciudad: El Este por el Km 304, el Centro con calle Galindo y el Oeste con el Km 309 da a José Hernández, arteria que desemboca a su vez en Ruta Nacional 9, beneficiará fundamentalmente a las urbanizaciones próximas a la segunda entrada como Miraflores y Cantegril (ambos barrios limitan con esta calle), Don Mateo y a mediano plazo el desarrollo al otro lado de la ruta: Vida Lagoon.

Esta importantísima gestión que ha logrado Santacroce aliviara el tránsito y los funenses podremos acceder a nuestra ciudad muy fácilmente”. Arquitecto Maximiliano García

En charla con Funes Hoy el Intendente relata, “Fue una ardua gestión, para conseguir los permisos correspondientes, mira si habré insistido que en los últimos cuatro años Funes es la única ciudad a la que le autorizaron accesos, por este compromiso que yo tenía con la gente, ante Corredores Viales y Vialidad Nacional por la accesibilidad que todos sabíamos que no era la adecuada para nuestra ciudad. Hoy contamos con tres ingresos: Con 850 metros de asfalto entre Hipólito Irigoyen y Jujuy, esta obra se integra estratégicamente al nuevo acceso de la ciudad por autopista y al inicio de la obra en calle Miguel Galindo.

Además, finalizaron las obras de asfalto en el último tramo de H. Irigoyen, vital para la ciudad

Y ahora, días atrás, la Secretaria de Obras Públicas realizó las últimas tareas de demarcación horizontal y la instalación de cartelería vial, para asegurar la completa señalización de este flamante acceso. Tengo que agradecer a Marcelo Burgués, el Ingeniero civil de la empresa EDECA SA, que ha realizado un trabajo importantísimo, en el que este miércoles se observó el correcto funcionamiento del sistema de iluminación LED, yo anoche lo recorrí personalmente verificando lo que aporta a la seguridad y visibilidad del nuevo acceso. Me emociona mucho. A veces, la gente no entiende lo que uno siente al ver lo que ha logrado hacer en este tiempo para la ciudad y que son obras que quedarán para toda la vida.





Tenía previsto esperar la instalación de lectoras de patentes, una medida de seguridad que se encuentra presente en otros accesos de la ciudad, pero la urgencia por mejorar la transitabilidad en Funes condujo a la decisión de adelantar la apertura.

La accidentología es una problemática que no sólo tiene que ver con esto, sino también con la forma de manejar que tienen algunas personas. Podes hacer mil accesos, pero si la gente no entiende que no tiene que manejar escribiendo mensajes y que tiene que levantar la pata como digo yo, no podemos evitar este flagelo. Estoy preocupado y ocupándome se buscar una solución, por estos días hemos contratado a una empresa que monitoreará con última tecnología la velocidad de cada conductor y quien individualmente, porque son los menos, cometan infracciones, serán castigados, y la única forma que entienden, no hay otra es con la plata. Lamentablemente, la única educación que entienden es la del bolsillo.

Con la puesta en funcionamiento de este nuevo acceso, se consolida la segunda obra de acceso gestionada para la ciudad, sumándose a la trascendental transformación de la calle Galindo, que no solo potenciará sino también ordenará el tránsito de manera estratégica, planificada y controlada.