Vicky Xipolitakis cruzó a Diego Brancatelli en Podemos Hablar y la red explotó

Vicky Xipolitakis y Diego Brancatelliestuvieron en Podemos hablar (Telefe) y hablaron sobre las necesidades que tiene el país. En medio de una explicación que estaba dando el periodista sobre su negocio, La Griega lo desconcertó con una pregunta inesperada. A su vez, la consulta le dio el pie para tener un gesto con Roberto García Moritán, quien durante el programa se cruzó con el expanelista de Intratables.

“Avancen al punto de encuentro los que apostaron a algo y les salió mal”, dijo Andy Kusnetzoff. Brancatelli fue el primero en pasar al frente. Allí, el periodista habló del supermercado “low cost” que inauguró en 2022.

La idea era que ese fuera el inicio de muchos locales y quedó en ese solo. Nos va como a cualquier otro, pero imaginate que fuimos a una reunión en Puerto Madero con unos que franquician locales y eso se vio truncado porque nos dimos cuenta de que en la ecuación era más peligroso ampliarse que quedarse ahí”, comenzó contando. “¿Qué tiene que ver eso con…? Vos sos político, ¿no?”, lo interrumpió Vicky. “No, yo trabajo en televisión. En Intratables debatimos ideas políticas y yo defiendo y sostengo un modelo de país”.

Vicky rápidamente le preguntó qué modelo sostenía. Brancatelli respondió que el kirchnerismo. Cuando Xipolitakis le preguntó por qué sostenía esa ideología, el periodista se rió y para intentar ningunearla lanzó: “Es como contarle de cero a alguien que llegó de Suecia hace dos horas”.

“Yo mucho de política no entiendo, pero sí he escuchado a la gente que está pasando hambre, que necesita más laburo, que pide seguridad. En la calle hay mucha desesperación… Por eso quería saber qué proponés”, comentó. “Yo no propongo nada. Acá el que ocupa una banca y fue elegido por el pueblo es él”, dijo Brancatelli señalando al diputado Roberto García Moritán.

En ese momento, Vicky se dirigió al legislador y le dijo: “¿Sos pueblo? Entonces, te quiero”. “Soy pueblo”, afirmó García Moritán sonriendo, devolviéndole el gesto. Incómodo por la situación, el ex Intratables argumentó que el marido de Pampita no comparte los mismo ideales que él y sorprendida Vicky Xipolitakis preguntó: “¿En frente al pueblo? Dijiste que el pueblo era él”.

La respuesta de Vicky llevó a que su nombre se convirtiera en tendencia en Twitter, con decenas de mensajes apoyándola y criticando a Brancatelli.

Qué pasó entre Diego Brancatelli y Roberto García Moritán

Invitados por Andy Kusnetzoff en Podemos hablar (Telefe) a realizar la sección “frente a frente”, les tocó pasar a Brancatelli y a Moritán. “¿Ponés las manos en el fuego de que Cristina no es corrupta?”, disparó el político a la yugular del periodista. “Yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Solamente por mi mismo. Igual creo que Cristina no es corrupta y que ha existido persecución feroz contra ella”, respondió contundente el comerciante.

Luego, Brancatelli apuntó, no sin antes aclarar: “No dudo de tu amor por Carolina (Ardohain), creo que es genuino, pero quiero preguntarte si has aprovechado ser el marido de Pampita para algún tipo de uso y si crees que hoy serias legislador porteño si no fueses el marido de Pampita”.

Sin titubear, García Moritán contestó: “Es una pregunta justa, vengo trabajando hace muchos años. Desde el año 2017 trabajo en los barrios. Tengo mucho compromiso y dedicación, pero es verdad que Caro me proyectó a un mundo que por ahí me hubiera costado mucho más llegar”, admitió