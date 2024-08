Verónica Llinás destrozó a Alberto Fernández por el supuesto maltrato a Fabiola Yañez: “Nefasto, inútil y corrupto”

A Verónica Llinás no le tembló el pulso y destrozó a Alberto Fernández mediante un mensaje en la red por el supuesto maltrato a Fabiola Yañez.

Desde Clarín informaron que la Justicia tiene datos sobre el presunto maltrato físico del expresidente a su pareja y madre de su hijo más pequeño. Ante esto, la actriz no dudó en expresar su opinión en la red y sentenció: “Qué tipo nefasto Alberto Fernández. Inútil, corrupto y ahora me entero de que además, era golpeador“.

Verónica Llinás, Alberto Fernández y Fabiola Yañez | Captura

“No habría que extrañarse en realidad, en el episodio de ‘mi querida Fabiola’ estaba todo, sumada la cobardía. Mi solidaridad con ella“, agregó. El mensaje de Verónica Llinás tuvo mucha repercusión y varios internautas la cuestionaron.

Ante la crítica de un usuario por creer en la información que circuló, la artista sentenció: “Tal vez haya sido un poco arrebatado lo mío, pero por mas políticamente que se juegue, no está dicho en potencial y habla de un hallazgo muy concreto. Todos los diarios mas importantes del país tienen un sesgo político, si es por eso, no habría que creerle a ninguno, ¿o sí?”.

Cuando otro usuario la acusó de hacerse eco de una fake news, Llinás respondió: “No me como todas la fake news, no sé de dónde sacás eso. Si fuera este el caso, no tengo problemas en pedir disculpas, como otras veces lo he hecho“.

Cabe mencionar que Verónica Llinás siempre estuvo relacionada al kirchnerismo, aunque ella aclaró que no era fanática de ningún partido político, y en esta oportunidad quedó demostrado, ya que no dudó en atacar a Alberto Fernández por el presunto maltrato a Fabiola Yañez.

¿Alberto Fernández golpeó a Fabiola Yañez?

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, el expresidente Alberto Fernández vuelve a estar en el ojo judicial por chats que evidenciarían actos de presunta violencia de género sobre su pareja Fabiola Yañez.

Según reveló Clarín, las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La histórica secretaria del exmandatario, María Cantero

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Entre las imágenes encontradas, se incluyen fotos de la ex primera dama con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos.

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió Infobae– secuestrado por la Policía Federal en marzo,la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.