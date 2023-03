Vernissage de la Muestra de Milo Lockett

Desde muy temprano los aficionados a las pinturas de este autor, se acercaron al Museo para poder conocerlo de cerca e intercambiar impresiones sobre su obra, o algunos un poco menos tímidos su autógrafo.

En una de las salas del Museo un Taller de pintura para niños se desarrollaba con un servicio especial de sandwichitos, chocolates y bebidas gaseosas.









Afuera una D.J. tocaba una música que ambientó la reunión y fue acompañada por un bandejeo permanente de fiambres, sándwiches y appetizers diversos maridados por vino blanco o tinto según los diferentes gustos. Cada cuatro metros cervezas, aguas y gaseosas free, sumergidas en hielo.

Durante horas el artista se mezcló entre los concurrentes y acompañó cada cuadro y se fotografió sin objeción ninguna, en medio nos brindó una nota que compartimos, “un pintor no elige sus elementos, va a trabajar con las posibilidades que tenga, no creo que lo condiciones un lugar físico, sí estoy convencido que se necesita trabajar mucho para encontrar un lenguaje. Pero Funes es un lugar que me encanta, yo vengo tres o cuatro veces al año porque tengo familiares que viven acá, y lo disfruto mucho es muy tranquilo, lo he caminado, lo veo cuidado, cercano a la naturaleza, donde se respira otro sentido de comunidad distinto a otras ciudades que conozco del país. La verdad es que son afortunados aquellos que viven en Funes.

A mí me gusta encontrarme con la gente, esta es una Muestra muy ecléctica de cuadros recientes, que hice en los últimos meses. Trabajo muchas horas todos los días para lograr una producción y la verdad que hacer este desarrollo y poder mostrarlo me pone muy feliz. Hoy hablaba con Jésica, la Directora del Museo; ella fue la curadora de mi obra, la que me ordenó ya que soy muy desordenado y se lo decía, me voy a poder encontrar con mucho del público que conoce mi obra, con lo que voy a poder interactuar, así como estoy haciendo con vos.





En los talleres de niños e incluso de adulto lo que buscamos es hacer trabajar a las personas en su autoestima, sin eso no se puede aprender nada, por eso lo primero es que confíen en que pueden hacerlo y el arte en eso es maravilloso, nos atraviesa cultural y socialmente todo el tiempo. Me parece que tenemos que empezar a pensar el arte de otra manera, cualquiera tiene que poder mirar y consumir arte sin entenderlo, lo digo con mucho respeto.

No creo en la inspiración, creo en el trabajo. En mi experiencia encontré mi salida a un momento muy particular y para mí fue un cambio de vida, no provocado, yo no sabía que iba a pasar, tomé un descanso de lo que hacía, y hacer una actividad que me gustaba y tenía postergada. Ahí de a poco se fue dando esta carrera que sigo construyendo, es muy abstracta, nada lineal que va para muchos lados. Todo aquello que hacemos con pasión nos garantiza un cincuenta por ciento de bienestar en la profesión.

Es una carrera difícil, nada fácil, hay que ver el parámetro de cada uno en la vida, qué es lo que uno necesita, como todas las artes, carreras en las que hay que estar dispuestos a no tener”, cerró el artista

El Intendente de Funes Rolvider Santacroce, también se expresó, “Esto es parte de un Programa que tiene la ciudad en Cultura y Jésica que es nuestra Muséologa, que con tanto esfuerzo ponen en su trabajo con el que han logrado esta muestra y tantas otras cosas en Cultura que se han realizado en todo este tiempo.

La verdad que traer un artista de estas características, que es tan reconocido a nivel nacional e internacional, no solamente enaltece Funes, sino a la Cultura en general de toda la provincia de Santa Fe.

Me siento feliz, contento y agradezco a todos los vecinos y a aquellos que nos visitan por este momento tan grato, pero por sobre todo a Milo que tanta cultura le da a nuestro País.”

En la ceremonia el Intendente entregó a Lockett una placa recordatoria y un cuadro del artista plástico Cristian Kita Barrera.

Y luego siguió la fiesta con música, bandejeo de cosas dulces y arte, mucho arte.