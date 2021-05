Vecinos funenses con síntomas de Covid denuncian que no los quisieron hisopar en el Eva Perón por tener obra social

Las quejas de los vecinos se hacen sentir y fuerte en tiempos de Pandemia, sobre todo si se trata de discriminación a la hora de atender a personas con posibles síntomas de Covid 19, o al colocar una vacuna en personas que deberían recibirla.

Hace unos días el Gobierno de la ciudad de Funes realizó una reestructuración en la cocina del Centro de Salud Eva Perón, cosa que los empleados del efector no tomaron con buena cara y a voz baja hicieron sentir su descontento. Ésta reforma fue hecha para crear un área COVID para un mayor cuidado en la atención de dicho centro. “Lamentablemente ayer fuimos víctimas de destrato por el médico que nos atendió (sin identificación). Fuimos a las 15 horas con mi hijo (con síntomas y contacto estrecho con amigo que dio positivo) y no quiso darnos un turno para hisoparse hoy miércoles, porque tenemos obra social!!!! Discriminación absoluta. Este médico no entendió nada!!!!!”, exclamó esta vecina a Funes Hoy.

Si bien la publicación que realizaron desde la Secretaría de Salud de Funes no especificaba los detalles…varios vecinos se movilizaron al no recibir respuesta del 0800 publicado desde Salud Municipal, un área que desde hace muchos años se sustenta con la contribución de todos los funenses.

Las quejas no se hicieron esperar y otra vecina planteó en las redes

“Si pero no te hisopan si tenés obra social .. una vergüenza .. tengo un conocido con todos los síntomas fue para q lo hisoparan y le dijieron q se haga atender x la obra social una vergüenza mientras q en otros países hasta en la playa te Hacen el Tess …. Este país cada vez da más asco . Estamos peor q África“.