Vecinos de Funes Norte denuncian falta de mantenimiento en el tendido eléctrico del barrio

Este mediodía en el Barrio Funes Norte de milagro no sucedió una tragedia, ya que dos niños estuvieron a punto de electrocutarse por la falta de mantenimiento del tendido eléctrico.

“El Barrio cuenta con tendido eléctrico subterráneo, los gabinetes/ pilares y tableros son de chapa. Estos fueron exigido por el emprendedor y la EPE Funes ( Sino no nos daban el servicio eléctrico), cuentan los vecinos” , pero no tienen mantenimiento alguno.

“Se hicieron reclamos al emprendedor y municipio en el mes de Febrero. Haciendo caso omiso y tirándose la pelota uno al otro. También se realizaron y presentaron informes del estado de los mismos al Concejo y a cada concejal”, afirman los ciudadanos” y agregan “por fortuna o milagro en el día de hoy no hubo una tragedia que lamentar”.

Luciana, vecina del barrio exclama, “A quienes correspondan… Que esperan señores? Qué ocurra una tragedia? A ponerse los pantalón! La vida de nuestros hijos y la propia está en juego! Y no se negocia!!!.

Está tarde los vecinos se reunirán en Menchaca y Suipacha lugar del reclamo a las 18 hs.