“Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital”: Bullrich y Pullaro fueron amenazados por una supuesta banda narco

La ministra de Seguridad dijo que van a “redoblar esfuerzos” y “lanzar un plan para reforzar” las zonas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.

Patricia Bullrich sospecha que la banda que grabó el video con amenazas podría estar en Buenos Aires. (Foto: NA – Damián Dopacio)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre la banda narco terrorista que grabó un video amenazándola y dijo que podría estar ubicada en la provincia de Buenos Aires.

“Manejamos la hipótesis de que podría ser una banda de Buenos Aires”, señaló la funcionaria en declaraciones a Radio Rivadavia. Y añadió: “Vamos a lanzar un plan para reforzar las zonas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Nosotros vamos a estar donde haya bandas y violencia. Queremos redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad”.

En ese sentido, Bullrich dijo que las restricciones que impuso el Gobierno generaron un cambio, por lo que el Ministerio de Seguridad tiene el objetivo de reforzar las garantías para que “estos delincuentes no tengan ninguna capacidad en las cárceles de acción”.

“La reacción es redoblar los esfuerzos. Generar, mantener y profundizar este régimen de alto riesgo que los tiene en las cárceles, sin los privilegios que tenían antes en las cárceles. Sin celulares, y casi prácticamente sin visitas”, aseguró.

Por otro lado, la ministra reclamó al Congreso la sanción de la Ley Antimafias, que apuesta a penar a los que delinquen de manera organizada, en el período de sesiones extraordinarias al sostener que se trata de “un instrumento fundamental para lograr el éxito”.

En el video que se difundió por redes sociales, un grupo narco conformado por cuatro encapuchados armados amenazó a la ministra y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe”, advirtieron.

(Captura)

Una amenaza narco contra el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encendió las alarmas en el Gobierno nacional. La intimidación, registrada en un video de un minuto de duración, fue difundido este domingo en redes sociales.

“Este video va para vos Pullaro y Bullrich. Primero que nada, comentarle a la gente qué arreglo hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda, hiciste matar a gente inocente. Gobernador mafioso, haga algo para los chicos, que no salgan delincuentes”, dice quien asume el liderazgo del grupo de cuatro encapuchados equipados con armas largas, pistolas y subfusiles.

Luego, la amenaza se dirige hacia la responsable de la seguridad a nivel nacional. “A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe“, dicen.

“Vamos por todo, esto nunca va a terminar”, advierten al final del video, antes de recargar sus armas y apuntar ante la cámara.

La respuesta oficial

Una vez que el video comenzó a circular en redes sociales, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que informaba sobre la detección de un video amenazante por parte de “una organización narco-terrorista todavía no identificada“.

“El video, que ya está circulando en redes sociales y medios de comunicación, constituye una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente”, prosigue el mensaje de Presidencia. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentar al terrorismo y así garantizar la seguridad de todos los argentinos”, agrega.

Y concluye: “Nuestro mensaje a estas organizaciones es el siguiente: no se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la nueva Argentina no hay espacio para la violencia armada. Si proceden serán enfrentados con todo el peso de la ley”.

El presidente Javier Milei reposteó el texto oficial en sus redes sociales y comentó: “El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover“.