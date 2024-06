Valeria Mazza, contundente sobre la actualidad argentina: “No entiendo cómo no nos ponemos de acuerdo para salir adelante”

Valeria Mazza habló de lo que siente cuando trabaja fuera del país y luego vuelve, al tiempo que lamentó las crisis que sufre la Argentina.

Luego de estar abocada algunos meses en un trabajo de la televisión española, Valeria contó por La Once Diez/Radio de la Ciudad que “para mí volver a Argentina es volver a mi casa, necesito un poco la rutina que tengo acá, me encanta ir al colegio a buscar a mi hija, me vuelvo más ama de casa, tengo mis marcas. La semana pasada estuve en la Universidad de Palermo que tengo una cátedra de Comunicación de Moda hace diez años”.

VALERIA MAZZA

Y, confesó que “cuando estás afuera escuchas de Argentina, es un país que de afuera que se lo ve fascinante y algunos que saben un poquito más, te dicen cómo puede ser que estén tan mal económicamente. Y cuando llegas acá te cuesta ver la magnitud de lo que somos, lo que valemos, por momentos me da bronca, me da tristeza y no entiendo cómo no nos ponemos de acuerdo para salir adelante”, sentenció modelo, presentadora y empresaria argentina de 52 años.

Por último, a pesar de los diferentes conflictos a los que se enfrenta la sociedad argentina, reflexionó: “Creo que las diferencias es lo que nos ha hecho un país tan grande y tan lindo”.

Qué programa hizo Valeria Mazza en España

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se instalaron en España durante un tiempo debido a que la modelo condujo allí “Bailando con las estrellas” desde el 13 de enero de 2024, junto a Jesús Vázquez.

En “Bailando con las Estrellas”, un grupo de concursantes famosos aprendió, perfeccionó y puso en escena cada semana diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales en una divertida y emocionante competición