Usurparon un terreno, cortaron el césped y le hacharon un árbol añejo

La víctima C. Raúl Hugo, de 66 años, domiciliado en calle San Nicolás 2…,de Funes compró su terreno hace 15 años. Pero este sábado dos hombres se metieron en él, y lo limpiaron para ocuparlo.

“El día sábado a la mañana me avisa un vecino que dos hombres en un Rastrojero viejo con caja de chapa habrían ingresado a mi terreno, habían cortado el césped, hacharon un árbol que tenía hace 13 años y limpiaron como para meterse en mi terreno. Por tal motivo hice la denuncia en la Comisaría 23, ya que me quieren usurpar mi propiedad. No conozco quienes pueden ser estas personas, ahora voy a cerrar todo el lugar”.

Relata C. Raúl Hugo