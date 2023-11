Una tarotista habló sobre el futuro del matrimonio entre Nicole Neumann y Manu Urcera: “Yo te digo que no”

Una tarotista habló sobre el futuro del matrimonio entre Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicolle y Manu Urcera se conocieron en el año 2021 y desde ese momento no se separaron. Alrededor de ellos giraron varias polémicas que pusieron en riesgo la relación, conflictos familiares y entredichos, pero finalmente dieron el sí y se casaron en Neuquén, en una importante bodega.









La modelo se muestra muy enamorada de Urcera; en sus zapatos de casamiento hizo poner la inscripción “Esposa para toda la vida”. Sin embargo, sus fans ven con cierto temor, algunas actitudes de Urcera, por ejemplo, con los rumores de la firma de un acuerdo prenupcial y otros detalles en relación con la familia del corredor de autos.

Durante el programa Entretenidos en la tarde del canal NET, consultaron con Fabiana Aquin, una tarotista, para que explique la compatibilidad de Nicole y Manu según los astros y si de acuerdo a esto, el matrimonio durara o se disolverá rápidamente.

La tarotista explicó que por las cartas de ambos el futuro no será muy alentador y que tendrán que sortear varias complicaciones para que finalmente el amor triunfe.

CUÁNTO DURARÁ EL AMOR ENTRE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

Fabiana Aquin, una reconocida tarotista, dio su opinión sobre el futuro del matrimonio entre la modelo y el piloto de autos.

Una tarotista habló sobre el futuro del matrimonio entre Nicole Neumann y Manu Urcera Foto: instagram

“Ojalá que el matrimonio dure, pero a mí me marca que se han casado con muchas previas de problemas”, explicó la especialista en tarot y reveló: “Si vos me preguntás si va a tener larga duración, yo te digo que no hoy, pero las energías van cambiando día a día y ojalá que sí tengan larga duración”