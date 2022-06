Una rosarina se cruzó con Keanu Reeves en Londres y contó cómo fue el encuentro

Una mujer rosarina se llevó una enorme sorpresa mientras estaba de vacaciones en Londres, Inglaterra, con su familia: salió a fumar al balcón y se encontró con Keanu Reeves, uno de sus actores favoritos.

“Paso a contarles que estamos hoteles enfrentados”, contó Alicia Azanza en su cuenta de Twitter junto a una foto del actor que capturó de lejos, mientras el protagonista de Matrix también fumaba.

“Fui a saludarlo. Más lindo no puede, más señor no puede. No lo moleste con la foto, se la robe mientras fumaba. Lo amo. Fin del comunicado”, agrego la afortunada mujer que se mostró muy emocionada por el encuentro.

Alicia vive en nuestra vecina ciudad de Rosario, pero viajó hasta Europa para encontrarse con su hijo mayor que vive en Barcelona. Antes de llegar a la ciudad española la mujer decidió hacer otras paradas por el viejo continente como Escocia, Gales y Londres, donde se dio el inesperado encuentro con el famoso actor de Hollywood.

En diálogo con La Nación, la turista explicó que está parando en un hotel ubicado en la zona de Mayfair, cerca del Hyde Park, y que en una de sus salidas a fumar se encontró con uno de sus ídolos del cine.

“Estos hoteles tienen afuera unos banquitos de hierro muy lindos”, describió Alicia y relató su sorprendente hallazgo. “Salgo a fumar, miro enfrente, es una calle angosta, y había un señor fumando. Pensé: ‘Guau, qué parecido a (Keanu) Reeves que es’. Esperé y quedamos frente a frente con la mirada”, contó la mujer.

Alicia no quiso dejar pasar la oportunidad de intercambiar unas palabras con Reeves, tomó coraje, cruzó la calle y lo saludó. “Le dije que no quería molestarlo y me respondió que de ninguna manera lo molestaba”, recordó.

“Le conté que era una admiradora y una fan enorme de todas sus películas. Y que había algunas cosas de su vida privada que me parecían sumamente encantadoras, como la relación que tiene con su mamá”, reveló Alicia y argumentó: “Soy madre de tres chicos varones y es algo que me enternece”.

Frente a dicho comentario, la mujer reveló que el actor se apoyó las manos en el pecho y formó un corazón en señal de gratitud. “No me pareció prudente pedirle una foto porque estaba mega tranquilo fumando un cigarrillo, después se la tomé sentada enfrente”, sostuvo Alicia.

a afortunada turista explicó que está parando en un coqueto hotel ubicado en la zona de Mayfair, cerca del Hyde Park, y que en una de sus salidas a fumar se encontró con un verdadero tesoro. “Estos hoteles tienen afuera unos banquitos de hierro muy lindos”, describió Alicia y relató su sorprendente hallazgo. “Salgo a fumar, miro enfrente, es una calle angosta, y había un señor fumando. Pensé: ‘Guau, qué parecido a (Keanu) Reeves que es’. Esperé y quedamos frente a frente con la mirada”, contó la mujer.

No dispuesta a dejar pasar la oportunidad de intercambiar algunas palabras con uno de sus ídolos, Alicia tomó coraje, cruzó la calle y lo saludó. “Le dije que no quería molestarlo y me respondió que de ninguna manera lo molestaba. Le conté que era una admiradora y una fan enorme de todas sus películas. Y que había algunas cosas de su vida privada que me parecían sumamente encantadoras, como la relación que tiene con su mamá”, reveló la rosarina y argumentó: “Soy madre de tres chicos varones y es algo que me enternece”.

La foto que le “robó” la turista argentina a Keanu Reeves (Foto: Twitter @ALICIAAZANZA)

El actor se apoyó las manos en el pecho y formó un corazón en señal de gratitud. “No me pareció prudente pedirle una foto porque estaba mega tranquilo fumando un cigarrillo, después se la tomé sentada enfrente”, sostuvo Alicia, que tiene su propio emprendimiento de bijouterie de diseño (@azanzapiezasdediseno). Y aseguró que es una fiel seguidora de la carrera de Reeves. “Me encanta él, me encantan las películas de acción”, remarcó.