Una Obra con muchas fotos y poca información: el Adoquinado de calles en Funes

La escasa o nula información de este Gobierno sobre sus acciones hacen que la gente viva con una incertidumbre inusual. No sólo es la única ciudad que no informa sobre casos de contagios y muertes por COVID19, aprovechando que los funenses se atienden en Rosario y no hay de dónde corroborar datos. Ahora tampoco es clara a la hora de realizar las obras.

Sin datos administrativos de cómo se realiza la obra



Toda la información de Prensa del Estado se circunscribe a fotos de promoción del Intendente: te vacunan: Sale el Intendente;





te testean: Sale el Intendente; hacen una calle: Sale el Intendente; se abre un comercio de privados: Sale el Intendente. Ama su propia imagen de eso no hay dudas.









Pero en cuanto a las obras de Infraestructuras que se realizan en la ciudad, sobre todo luego de que las anuncia como propias con sus fotos, Santacroce no es claro: ¿Las gestionó como dice ante Nación?, ante Provincia? Y si es así los costos son subvencionados? La paga el contribuyente?

¿Se llevó a licitación la obra? La tercerizó?.Es realizada con mano de obra de empleados municipales?. ¿Cuánto sale?



Según los frentistas, titulares de viviendas dónde se ha hecho el adoquinamiento, este mes les viene afectado en 12 cuotas en sus boletas de TGI, bien discriminado el monto de $1800 por cuota.

“Hoy nos desayunamos con la factura del cobro del adoquinado de las calles más un nuevo aumento de la tasa municipal”, denuncian los vecinos.

Y agregan: se dijo desde el municipio que se hacían con el cobro de las plusvalías.

También el Intendente decía que se realizaban las obras con lo que se paga de TGI, y ahora nos cobra a los frentistas. Vecinos de Funes



Para el ciudadano funense, muchos quebrados en sus economías perjudicados por la Pandemia, esto es muy grave, porque no pueden abonarlos y temen que luego les lleguen intimaciones.



Santacroce hace Campaña proselitista alabando las mejoras en la ciudad que gobierna a costa de los ciudadanos que no pueden enfrentar, pero lo más grave es que no les avisa. Es muy fácil prosperar con el bolsillo ajeno.

Nota publicada en Rosario3.com

Pero los concejales tienen la misma culpa que el Intendente, no solo no realizan su trabajo, sino que además enumeran como espectadores de piedra los errores que deben denunciar por obligación. Primero miran hacia otro lado y aprueban todo en vez de denunciar. Luego te la relatan en redes sociales haciéndose los que están del lado del vecino: Lindo chiste!!!



Así es como en Funes tenemos políticos enriquecidos y vecinos empobrecidos, eso sí ante otras ciudades podemos exhibir postales hermosas de políticos retratados en nuestra Ciudad.