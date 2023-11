Una modelo expuso la polémica invitación que recibió para ir a una fiesta con la Selección Argentina: “Todos infieles”

Carmela Castro Ruiz, una modelo e influencer, contó a través de su cuenta de Instagram que recibió un particular ofrecimiento para trabajar en un evento que haría la Selección argentina post partido con Brasil.

La joven publicó en sus historias el supuesto mensaje que la invitaba a trabajar para la Selección: “Me mandaron este mensaje hace dos días para hacer presencia en la fiesta post partido (o sea, anoche): ‘ARGENTINA Evento: Post partido selección. Necesito modelos finas y elegantes de Buenos Aires, Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500’“.

EL PERFIL DE INSTAGRAM DE LA MODELO EXPUSO LA POLÉMICA INVITACIÓN QUE RECIBIÓ PARA IR A UNA FIESTA CON LA SELECCIÓN ARGENTINA.

Castro reafirmó que la suma de dinero que veían en el mensaje era en moneda extranjera: “Sí, dólares“. De igual manera, la influencer explicó por qué rechazó la oferta: “Claramente no fui, no me copa. Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chusmearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta, pues todos infieles…“.

LA SUPUESTA INVITACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA.

“A mí también, no sé dónde chota sacan mi número“, reaccionó una persona a las historias de Carmela, quien al ver que la cuenta Gossipeame expuso sus dichos y que tuvieron mayor repercusión en los medios, decidió poner su cuenta privada y enunció: “Pobre ilusa yo… ‘el dará de qué hablar’ era dentro de la Carmunidad, no para que me suban otras páginas toda demacrada con el makeup corrido, pero bueno soy esto“.