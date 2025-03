Un periodista de LN+ fue agredido mientras cubría la marcha por el Día de la Memoria: “Tomate un trago”

Un violento episodio tuvo lugar durante la cobertura de la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un periodista de LN+, Ramiro Fornataro, fue agredido por un manifestante, quien le arrojó cerveza en la cabeza mientras realizaba su labor en plena transmisión en vivo.

¿Qué le pasó a Ramiro Fornatoro de LN+ durante la marcha por el Día de la Memoria?

El hecho ocurrió cuando el comunicador intentaba recoger testimonios en medio de la multitud en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En ese momento, un individuo se acercó y, sin previo aviso, derramó el contenido de una lata de cerveza sobre su cabeza. La escena quedó registrada por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde generó indignación y repudio.

Durante las imágenes que salieron en vivo a las 15:48 PM en el programa que conduce @deboraplager, el periodista explicaba que una persona lo había mojado a él y a su camarógrafo, mientras que al instante se volvió a acercar para seguir arrojándoles cerveza.

“¿Por qué nos estás agrediendo?”, le preguntó el cronista al manifestante. “No, no te estoy agrediendo, hermano”, le respondió. “¿Cómo que no? Me estás bañando en cerveza”, le aclaró Fornataro. “Tomate un trago”, insistió el hombre. “Ya nos pegaste dos veces, ¿por qué?”, le consultó el periodista.

“La verdad que es un insulto que sean personas tan maleducadas con nosotros que somos el pueblo y estamos acá”, expresó el manifestante en su defensa. “Nadie vino a agredir a nadie. ¿Qué lográs agrediéndonos? Estamos laburando”, afirmó el periodista.

Después del diálogo, el agresor se arrepintió de los hechos y le pidió un abrazo al cronista: “Perdón loco, no logro nada. Vos sabés que no logro nada. Disculpame, loco. Soy un bolud*. No es por tu trabajo, porque vos sos una persona que labura y se gana el pan y seguramente estás en negro”.

Luego de meterse con su trabajo, el periodista aclaró que “no está en negro” y le volvió a explicar que su agresión estuvo desafortunada. Allí, la conductora del programa le pidió que se retire del lugar por su seguridad.

“Es gente que evidentemente está con alguna sustancia encima. El contraste entre un joven tan maravilloso con el que hablábamos recién con un mensaje de valores, y esto… es una barbaridad y una vergüenza la intolerancia”, argumentó Débora Plager en defensa de Ramiro Fornataro, quien estaba cumpliendo con su labor.

Ver video en Instagram: https://www.instagram.com/p/DHl-d3Fofmv/?hl=es