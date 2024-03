Un jugador de Newell’s fue grabado mientras confesaba que es hincha de Rosario Central y se armó revuelo en las redes: su descargo

Una polémica estalló en Rosario luego de que se filtrara un video en el que Franco Díaz, futbolista de Newell’s, confiesa que es hincha de Rosario Central. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales y se armó un gran revuelo. Por ello, el volante de 23 años debió salir a hacer su descargo y explicar qué pasó.

Las imágenes que dispararon gran controversia habrían sido grabadas en su etapa de Platense, antes de su llegada a La Lepra en enero de este año donde lleva disputados diez partidos en el elenco rojinegro. El último clásico con derrota 1-0 de local ante el Canalla no lo jugó y aún busca consolidarse en el equipo dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera.

Por ese motivo, cuando su testimonio en el que afirma que su corazón era Canalla corrió como reguero de pólvora en las redes sociales, muchos hinchas de Newell’s lo criticaron. Las reacciones se hicieron sentir a tal punto que algunos le exigieron que rescinda el contrato con la entidad rojinegra.

El descargo de Franco DíazFranco Díaz debió retractarse y explicar qué pasó en el video en el que dijo que era hincha de Rosario Central

Con el correr de las horas llegó la respuesta de Díaz donde aclaró qué fue lo que pasó con el video en cuestión. “Hago este video para aclarar un poco la situación de lo que está pasando. Hay un video circulando que no es mi forma de pensar, mi forma de sentir”, aseguró.

🔴⚫️ En las últimas horas se viralizó un video de Franco Díaz, jugador de Newell´s, en donde le preguntaron de qué equipo era y contestó “Central”.

🗣️ Hoy el futbolista compartió sus disculpas en redes sociales y aclaró: “No es mi forma de pensar, fue bajo una situación tensa en donde había gente rodeando mi auto, lo dije más que nada para zafar”.

🗨️ Finalizó diciendo: “Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell´s, estoy muy contento en el club mas grande del interior. Eso del video no es cierto, no es algo que piense ni sienta y espero que todos los que se sintieron ofendidos sepan disculparme y entenderme.

Luego explicó: “No me di cuenta de que me estaban grabando. Fue una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, estoy muy contento en el club más grande del Interior y eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”.

En Rosario se respira fútbol y la rivalidad entre Newell’s y Central forma parte del ADN de la ciudad santafesina. Cada vez que se enfrentan el clima es muy álgido y se vive con mucha pasión por ambos lados.

El fanatismo es extremo y por eso el testimonio de Díaz despertó controversia y terminó con el descargo del propio futbolista para intentar calmar los ánimos en el ambiente. Franco Díaz, jugador de Newell’s Old Boys de Rosario (Instagram)

Cabe destacar que en el encuentro amistoso que Newell’s disputó ante el Inter Miami en los Estados Unidos, Franco se acercó a Lionel Messi y pudo quedarse con la camiseta del Diez.





Aunque esa actitud no fue un atenuante para las críticas que recibió de los hinchas leprosos ante el video que generó la polémica.

Díaz comenzó su carrera en Club Sportivo Barracas de Bolívar, luego pasó a Temperley y Vélez (dueño de su pase) hasta su arribo a Platense y más tarde su incorporación a préstamo a Newell’s, que marcha cuarto en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional a falta de tres fechas para terminar la fase regular en las que se enfrentará a Sarmiento de Junín (Visitante), Boca Juniors (local) y Defensa y Justicia (visitante). Por ahora está consiguiendo uno de los cupos para los cuartos de final.