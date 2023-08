Un influencer reveló qué prejuicio tienen los yanquis de los argentinos y se hizo viral

Un joven Tiktoker argentino que reside en Nueva York ha causado sensación en TikTok al compartir las opiniones que los ciudadanos de otros países tienen sobre sus compatriotas.

En su publicación, el autor destacó que existe el prejuicio de que los argentinos son arrogantes, pero afirmó que tienen motivos para ello. Mencionó la presencia de una de las mejores universidades de Iberoamérica en el país, la mejor hinchada del mundo, el delicioso dulce de leche, el mate y el renombrado doctor René Favaloro.



Asimismo, señaló que la primera reacción de los extranjeros suele ser intentar menospreciar a Argentina debido a las cosas que tienen en sus propios países. Sin embargo, el autor no le da importancia a esto, ya que los argentinos no necesitan la aprobación de otros países, ya que tienen la suya propia.





Repercusión en las redes sociales: El orgullo argentino en acción



Una usuaria expresó su admiración por el punto de vista del autor y criticó a aquellos que piensan que amar a su propio país implica menospreciar a otros. Además, planteó la pregunta sobre de dónde surgen estos complejos.



Otra seguidora del joven argentino argumentó que todos los países deberían creer en sí mismos y elevarse, en lugar de tratar de menospreciar a otros. Compartió la idea de que todos tenemos grandes países y que no es necesario desvalorizarlos.



El autor del video también recibió comentarios que coincidían con su perspectiva, refiriéndose a aquellos que consideran que el país no es tan bueno y que amarlo implica no querer conocer otros lugares. Estos comentarios reafirman el orgullo de ser argentinos y sugieren que la falta de orgullo o de alarde de otros países no es culpa de ellos.



Algunos comentarios incluso insinuaron que los demás países sienten envidia de Argentina, sin entrar en detalles sobre las razones, pero dejando en claro que los demás lo sabrán y que eso es lo que les duele.

El video del joven argentino ha despertado un fuerte sentido de orgullo nacional y ha generado un interesante debate en las redes sociales.