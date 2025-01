Un influencer funense volvía de bailar, tuvo un problema con Lionel Messi a la madrugada y el castigo fue muy caro

Un influencer volvía de bailar, tuvo un problema con Messi a la madrugada y el castigo fue terrible (Foto: IG@ramibilbao .





El influencer Ramiro Bilbao @ramibilbao, que en los últimos meses ganó popularidad en las redes por algunos comentarios suyos que generaron polémica, reveló que tuvo un inconveniente con@leomessi en el barrio privado Kentucky . Un problema que le generó una multa importante.

Todo comenzó cuando Ramiro contó que vive en el mismo barrio que Leo. De hecho detalló que su casa está a tan solo dos cuadras de la de la familia Messi. “Yo me saqué una foto con Messi, perras. Vive en mi barrio, chicos. A dos cuadras de mi casa. Claro amor, obvio”, comenzó durante el streaming Viernes Trece.

“Después del Mundial se subió a un helicóptero y bajó en el barrio. Estaba Antonela (Roccuzzo) diosa, impoluta. Y nada, entraron a la casa y listo. Había 40 personas”, recordó sobre cómo fueron los días posteriores a la final de Qatar.

Ramiro Bilbao es un reconocido influencer (Foto: IG @ramibilbao).

Luego, en su relato, se refirió a cómo cambia el ritmo del barrio privado cuando Leo se encuentra en Funes. “Cuando viene Messi, a los delivery que entran les ponen un rastreador para que no vayan a la casa del chabón. También ponen inhibidores de drones. Doble seguridad. Es una paja”, admitió.

El problema con Lionel Messi: “Fui muy tonto”

En ese momento fue cuando contó un problema que tuvo con Messi y por el que tuvo que pagar 400 mil pesos de multa.

“Encima fui muy tonto porque en Navidad estaba Messi, yo salí de joda y después me llevaron unos chabones a mi casa. Cuestión, los chabones me dejaron en la puerta de mi casa y fueron directamente a las seis de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Una multa de 400 mil pesos me pusieron”, contó.

Ramiro contó que tuvo un problema con Messi y pagó 400 mil pesos de multa (Foto: Reuters).

En estos casos, en Kentucky club de Campo, los dueños de las casas se tienen que hacer cargo de las personas que ingresan con su autorización por lo que la multa recayó en Ramiro y su familia.