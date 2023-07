Tras agotar la primera partida, lanzarán una segunda tanda antes de la presentación oficial del rosario, el próximo domingo.

Un grupo de argentinos creó la cerveza “GOAT 10” en honor a Messi y causan furor en Miami. (Foto: Instagram @prisonpalsbrewco)

La revolución Messi no se detiene en Miami a partir del momento en el que el capitán argentino anunció que continuará su carrera en el Inter de esa ciudad. Desde murales que están tematizando en “Modo Pulga” esa porción de La Florida, hasta las pieles de más de un fanático que ya se tatuó al rosarino con su nuevo escudo. Son incontables las muestras de cariño que está recibiendo el campeón del mundo por estas horas. Y en medio de la oleada de homenajes, un grupo de argentinos decidió rendirle tributo con una cerveza artesanal especial.

Se trata de la GOAT 10, una lager premium de Prison Pals Brewing Co vestida de rosa con negro y negro con rosa, como los colores de las camsietas titular y suplente que empezará a lucir el argentino.

“La GOAT (abreviatura de “Greatest Of All Time”, que en español es “El mejor de todos los tiempos”) surgió ni bien vimos que venía Messi. Queríamos hacer algo en honor a él, tratando de que sea lo más parecida posible a lo que es la remera que usa el equipo de fútbol de Miami. Y obviamente con el número 10 y el ‘Greatest Of All Time’, que es Messi”, cuenta Juan Pipkin, uno de los creadores de la cerveza, en diálogo con Filo.news desde la ciudad que se convirtió en la nueva casa de Leo.

El primer lote de 400 cajas que hicieron se agotaron en pocas horas. Y ahora, mientras crece la expectativa por conseguir una lata de esta edición limitada, están en marcha otras 700 cajas más que se venderán luego de la presentación oficial del argentino, el próximo domingo.

“Es una locura. Nunca vi jugar a Messi, así que estoy súper feliz”, cuenta entusiasmado Pipkin, palpitando el debut del ídolo argentino en la MLS y soñando, por qué no, con poder regalarle una lata al flamante inspirador de la obra.

El equipo de Prison Pals Brewing Co que creó la cerveza GOAT 10 en honor a Lionel Messi. Foto: Instagram @prisonpalsbrewco.

Un emprendimiento que se convirtió en furor

Cansado de la burocracia de nuestro país, en 2019, Juan decidió irse a Estados Unidos a armar un emprendimiento. Para ello, contactó a unos amigos cerveceros que tenía en Bahía Blanca y comenzó a darle forma al proyecto de Prison Pals Brewing Co. Con un equipo formado junto a Matías Moroni, Gabriel Sarasqueta y Diego Setti, al año siguiente, en plena pandemia, alquilaron un galpón, empezaron a avanzar con los planos y permisos, y en mayo de 2021 lanzaron su primera cerveza.

A medida que fue pasando el tiempo, sus cervezas se posicionaron entre las que ya están en el mercado desde hace mucho tiempo, y en los últimos meses, recibieron reconocimientos internacionales por la calidad de sus productos.

De hecho, la lager que ahora se revistió como la GOAT 10, fue elegida como la mejor de toda Florida dentro de esa categoría.