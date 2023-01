Un espectador del Dakar fue atropellado por un camión y murió: el video y el cruel relato del piloto

Un piloto de camión atropelló a un turista italiano que luego murió.Un espectador de origen italiano que presenciaba en directo la novena etapa del Rally Dakar falleció en las últimas horas tras ser atropellado por el piloto checo Ales Loprais.

El aficionado estaba ubicado detrás de una duna y fue evacuado en helicóptero por asistencia médica, pero falleció en el traslado, según explicaron los organizadores del Dakar en un comunicado.

Este es el primer fallecimiento que se produjo en la actual edición del Dakar, aunque la número 77 a lo largo de la historia de la competencia entre participantes, espectadores, periodistas y personas ajenas al evento. La novena etapa transcurrió entre Riad y Haradh, en Arabia Saudi, con 686 kilómetros, 358 de especial.

El piloto checo Ales Loprais (Instagram).

“Una vida humana se ha terminado por mi culpa”: el desesperado relato del piloto que atropelló a un turista en el Dakar

El piloto checo Ales Loprais (Praga) lamentó la muerte del aficionado italiano, de 69 años, que estaba tras una duna sacando fotos y al que no vio en el momento en que se produjo el atropello, del que se enteró horas después de la novena etapa cuando se lo mostraron los comisarios del Dakar.

“Tengo muy malas noticias. Ya estábamos en cama cuando los comisarios nos mostraron un video de un accidente de la carrera, en el que golpeamos a un hombre que estaba tomando fotos de su mujer detrás de una duna”, relató en las redes sociales.

“Resultó herido, sintió náuseas dos o tres horas y después sufrió un ataque al corazón cuando era trasladado al hospital. Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía”, lamentó.Play VideoAles Loprais: “Una vida humana se ha terminado por mi culpa”. El piloto del Dakar habló tras la muerte de un turista italiano.

Loprais, líder de la general de camiones, explicó que ni él ni su tripulación se dieron “cuenta” de lo que había sucedido y lo probó con los vídeos del suceso, entre ellos, uno del interior de la cabina.

“Eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, no sé su nombre por la investigación, una persona de 69 años que venía a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna y no lo vimos ninguno de nosotros”, indicó.

El piloto checo transmitió sus condolencias a la familia y amigos del fallecido y dijo que lo sucedido le va a “acompañar el resto” de su vida.