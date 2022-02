Un detenido por la cocaína presuntamente adulterada en Rosario

Un hombre fue detenido esta madrugada durante uno de los tres allanamientos que efectivos de la Policía Federal realizaron en bunkers del barrio Las Flores. Foto: Twitter

Un hombre fue detenido esta madrugada durante uno de los tres allanamientos que efectivos de la Policía Federal realizaron en bunkers del barrio Las Flores, en el extremo sur de la ciudad santafesina de Rosario, relacionados con la cocaína supuestamente adulterada que consumieron al menos seis personas que permanecen internadas, informaron fuentes policiales.

El detenido se apellida Cantero, pero no tiene parentesco ni vínculos con la banda narco de “Los Monos”, de acuerdo a las fuentes.

Los policías federales hicieron allanamientos en puestos de venta de drogas en España y Lirio, Flor de Nácar y Lirio y Ulises al 7000, en el barrio Las Flores, el territorio de “Los Monos”, donde además secuestraron ocho bolsitas con cocaína, que fueron enviadas a un laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, donde serán analizadas para determinar si se trata del mismo lote vendido en el asentamiento Puerta 8, del partido bonaerense de San Martín, que mató a 24 personas.

En los allanamientos, ordenados por el juez federal rosarino Carlos Vera Barros, a pedido de la fiscal federal Adriana Saccone, también secuestraron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además, los efectivos allanaron los domicilios de los consumidores internados para secuestrar la cocaína que provocó las descompensaciones en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. En los procedimientos se incautaron ocho bochas de cocaína, cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo producto de la venta de la droga.

Por ahora, la primera medida será analizar la droga secuestrada en Las Flores para cotejar si es o no la misma que se examina aún, a raíz de los allanamientos en la zona Oeste de la provincia de Buenos Aires.

Reclamo a la Justicia Federal

En cuanto a la reunión que en la sede de Gobierno con miembros de la Justicia Federal, Gabriel Somaglia apuntó que son una continuidad de lo que se venía haciendo el año pasado. «La idea es seguir colaborando y ahora también hacer hincapié en situaciones como la que se dio en el triple crimen de Ibarlucea», apuntó.

«Queremos insistir en que las prisiones domiciliarias tengan controles más rigurosos», señaló el funcionario a la vez que adelantó que el próximo jueves habrá reunión en Buenos Aires con las autoridades del Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Casación Penal.

Somaglia remarcó que que esperan que las autoridades federales refuercen los controles y tomen los recaudos en cuanto a las detenciones domiciliarias y aseguró que «los que realiza la Justicia santafesina junto con el Ministerio de Seguridad están dando los resultados esperados». «Por eso queremos que las autoridades federales y nacionales tomen los recaudos que tenemos en Santa Fe y que cuenten con nosotros para ellos».

Somaglia apuntó que en relacíon al narcotráfico tiene que haber mayor eficiencia. «Es una cuestión nacional, si no llamamos la atención de las autoridades nacionales sobre el teman no alcanzan más gendarmes ni más policía». «Las circunstancias son muy amplias, no es un problema exclusivo de Santa Fe, es un problema nacional, tiene que atenderlo la Nación».