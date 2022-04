Un actor se suma a El Primero de Nosotros: quién es y qué papel tendrá

El Intérprete jugará un importante y picante papel en la ficción éxito de Telefe. Los detalles

El romance entre Nacho (Damián De Santo) y Cristian (Nicolas Riera) de El primero de nosotros, la novela éxito de Telefe, va creciendo, pero como en todas las historias de amor, hay desencuentros, y la de ellos no es la excepción.

El Primero de Nosotros Sumará a su elenco al actor Gastón Ares, quien se pondrá en la piel del tercero en discordia entre los personajes de Damián De Santo y Nicolás Tacho Riera.

Cómo es el papel de Gastón Ares en El Primero de Nosotros

El nuevo personaje se llama Sebastián, y es interpretado por el actor argentino Gaston Ares. El personaje se instalará en la casa de su amigo Cristian, con quien tienen un vínculo muy cercano y afectivo, lo que despierta celos y confusión.

“Vengo a jugar un poco el rol del tercero en discordia, con consciencia o no de mis actos, pero claramente desde un enfoque de total naturalidad ante una relación de amistad, de amor”, cuenta Gastón Ares.





El eje de la trama de las tiras diarias está enfocado en las problemáticas afectivas, como los protagonistas enfrentan y resuelven sus inquietudes, genera identificación en el público de forma casi inmediata. “En lo personal, me resulta maravilloso que en las tiras diarias se muestre una sociedad más inclusiva; porque eso, considero, es lo que ya somos. Me gusta la frase armada de ‘todavía falta mucho por hacer’, pero me gusta aún más la idea de “ya somos, y hay que continuar aplicándolo a diario”, señaló el actor.

Quién es Gastón Ares

Gastón Ares tiene 34 años de edad. Es reconocido en el medio por especializarse y ser uno de los argentinos más jóvenes en formar parte de la compañía del siglo de oro español, actor de cine, televisión y teatro.

Actualmente forma parte del elenco de “Entrelazados”, una de las primeras producciones de Disney+ realizadas en la Argentina. Conforma el staff del Magazine Distendidos tv los martes a las 21hs por Canal 7- Flow, llevando adelante el segmento denominado “El Aventurero”. En teatro protagoniza la obra “Genesis” y “Un Balcón con Vistas”, comedias que están sábados y domingos en calle Corrientes.

Además es profesor & Coach de Formación Actoral, colabora en la fundación Atina (Asociación de Teatristas independientes para Niños/as y Adolescentes), participó en tiras como “Por amarte así”, “Fanny la fan”, “Viudas e hijos del Rock and Roll”, entre otras.