Twitter sufrió una caída en todo el mundo y miles de usuarios quedaron sin acceso varias horas

FILE PHOTO: Elon Musk’s Twitter profile is seen on a smartphone placed on printed Twitter logos in this picture illustration taken April 28, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration





El monitor DownDetector reportó un repunte de problemas en Twitter a partir de las 00.00 GMT (21 horas del miércoles en la Argentina), con usuarios que no podían ver sus propios mensajes, revisar notificaciones o utilizar otras funciones, como las listas. “¿Alguien puede ver esto o Twitter está roto?”, preguntó un usuario de la red. “Funciona para mí”, replicó Musk, según reprodujo la agencia de noticias AFP Twitter estuvo inmerso en el caos desde que el polémico multimillonario completó en octubre su adquisición por 44.000 millones de dólares y comenzó a recortar gastos. Miles de empleados, incluyendo ingenieros, fueron despedidos o renunciaron, elevando las dudas de que Twitter pueda reparar rápidamente sus problemas técnicos, como los apagones. En el momento más intenso del apagón, que pareció estarse resolviendo a la 4.00 GMT (1 de la madrugada en Argentina), DownDetector registró más de 10.000 reclamos en Estados Unidos, mientras que la etiqueta #TwitterDown (Twitter caído) se volvió tendencia en la plataforma. El monitor indicó que las quejas desde otros países oscilaron entre algunos centenares hasta varios miles.