Tras su salida del reality “Hotel de los Famosos”, la modelo Silvina Luna habló sobre su estado de salud

Silvina Luna brindó detalles acerca de su estado de salud y brindó detalles acerca de su repentina eliminación del concurso.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Luna compartió dos fotos desde el hospital y escribió: “Acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien. Ahora lo importante es mi salud”.

En su publicación, Silvina agradeció los mensajes de apoyo y preocupación y aseguró sentirse acompañada. “Me hacen muy bien”, indicó.

Asimismo, la modelo agradeció al personal médico del Hospital Italiano, la institución donde se encuentra internada, y expresó: “Me recibieron con mucho amor y me cuidan desde el primer momento”.

También, Luna expresó su gratitud hacia los productores del Hotel de Los Famosos, al canal y a todos los integrantes que forman parte del show.

En los días previos a su eliminación, Luna había advertido ciertos síntomas que indicaban complicaciones en su salud. Ante esta situación, la actriz decidió realizarse una prueba de sangre y estudios médicos, los cuales no resultaron como esperaba.

“Cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día porque tenía la boca muy seca”, explicó Silvina a la periodista Majo Martino días atrás.

Los problemas de salud de Luna forman parte de las secuelas generadas por la intervención en los glúteos que se realizó tiempo atrás con Anibal Lotoki, un médico cirujano a quien denunció por mala praxis.

“Pasé muchas cosas difíciles. Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible”, contó la modelo en enero, en diálogo con el programa Flor de Equipo.

“Cada tanto tengo que internarme y es un episodio que ya lo naturalicé en mi vida”, relató.