Tras la devaluación y las PASO, Sergio Massa hace control de daños y polariza con Javier Milei

Señaló que Unión por la Patria es competitiva. Confirmó que habrá una suma fija y beneficios para los sectores de bajos ingresos por el daño de la devaluación del 20%.

Argentina’s Economy Minister and presidential pre-candidate Sergio Massa of Union por la Patria alliance speaks on stage at his campaign headquarters during a primary election night event, in Buenos Aires, Argentina August 14, 2023. REUTERS/Mariana Nedelcu

Habló después de 72 horas de bajo perfil y reconoció que su tarea primordial es hacer control de daños y moderar incertidumbres. Sergio Massa fue a la televisión y explicó cómo tiene previsto encarar la nueva etapa, después del adverso resultado que obtuvo el oficialismo en las PASO, y de una devaluación del 20%, que llevó al dólar libre a rozar los 800 pesos y le metió más presión a una economía que viene acumulando desequilibrios.

Primero negó que vaya a dejar su doble condición de ministro/candidato, después de que el diputado Eduardo Valdés planteara públicamente que debería dedicarse las 24 horas a hacer campaña para llegar al balotaje. Aunque evitó dar nombres, Massa les contestó a quienes dudan “si conviene quedarse en el Ministerio mientras uno es candidato. Cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto”. “¿Se queda hasta el 10 de diciembre?”, le preguntaron en el canal TN: “Sí, no solamente eso. Lo peor que podría hacer” es no continuar, dijo Massa, porque a su juicio “le haría mucho daño a la estabilidad económica argentina”.

Se trató de una definición de primer orden porque Massa enfrenta en simultáneo a su objetivo como candidato de entrar en la segunda vuelta junto al objetivo urgente de conseguir que el directorio del Fondo Monetario autorice el miércoles próximo el desembolso de unos 8.000 millones de dólares imprescindibles para pagar deuda y estabilizar la economía.

Massa confirmó en la entrevista de anoche que la devaluación que se ejecutó este lunes formó parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y que fue de “sólo” el 20% después de una negociación que había empezado con una exigencia del 100% y, luego, del 60%.

“Arrancaron pidiendo 100% de devaluación; después se plantaron en la exigencia de una devaluación del 60% y, finalmente, el acuerdo al que arribamos y que va a generar que la semana que viene tengamos casi 8.000 millones de dólares de desembolso, cerró en una negociación del 20%”, afirmó y agregó. “Si el 20% metió toda esta incertidumbre, imagínese el 100%. Es importante remarcar que es lo que dice Bullrich que va a hacer el 10 de diciembre cuando dice que va a levantar el cepo: es una devaluación del 100%. Que entiendan cuál es el impacto de la economía”.

Fue una de las dos veces que Massa habló de Bullrich -la segunda fue una ácida ironía- porque el ministro/candidato confirmó en la entrevista con el programa A Dos Voces lo que había publicado Infobae desde el lunes: la decisión de polarizar con Javier Milei, el libertario que fue el más votado en las PASO, con algo más del 30% de los sufragios.

“Lo que Milei dijo, para que lo entienda el ciudadano común y espero que los bancos alerten a sus clientes, es que si él es presidente va a haber un Plan Bonex. Cuando describe cómo trata los pasivos del Banco Central y a las Leliq, lo que está diciendo es ‘voy a manotear el dinero de los ahorristas’. Ahora ellos están acostumbrados a hacerlo, porque ese fue el origen de la crisis del 2001″, aseguró Sergio Massa.

Y redobló esa diferenciación con otra idea que expuso Milei, que comparó la NASA con el Conicet como argumento para cerrarla. “Milei tiene un desconocimiento absoluto del Estado, porque es comparable la NASA con la CONAE, que es la que hizo el SAOCOM, que tiene 300 empleados, contra los 17.000 que tiene la NASA. Si no empezamos a poner seriedad al debate de cara a lo que viene en la Argentina, estamos en un problema. Dijo (Milei) le voy a sacar a los jubilados el programa de medicamentos y la fórmula de movilidad, pero después dijo pero no se la voy a tocar a la Iglesia y a los jueces”.

Las declaraciones de Massa confirman que eligió como antagonista a Javier Milei, al mismo tiempo que el libertario aseguró en entrevistas que concedió a diversos canales de televisión y radios que “la verdadera pelea” es entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre el kirchnerismo y los libertarios.

“Están planteando lo mismo, ellos tienen votos solapados. Milei dice bien, cuando dice que el votante de Rodríguez Larreta es un votante más de centro, más cercano al radicalismo. No me imagino un radical avalando el arancelamiento universitario, me parece absurdo”, continuó Massa.

“Cuando Milei dice que Bullrich es la quinta marca de él (…) lo que entiendo es que ellos son dos candidatos que expresan el mismo electorado y las mismas ideas. Uno ganó y otro que perdió: Bullrich sacó la mitad, porque Milei sacó 30 y Bullrich sacó 15″, afirmó Massa, y subrayó “es muy difícil pasar de la idea del ‘todo o nada’ a ‘un poquito y un poquito’. ¿Qué va a decir Bullrich para hablar y moderarse? ¿un poquito y un poquito, en lugar de todo o nada?”.

Los cuestionamientos de Massa contra Bullrich coinciden con las críticas que el líder libertario viene expresando desde antes de las PASO y que se vienen agravando a medida que van pasando los días. De “socialista” a “montonera”, expresó últimamente Milei, que acusa al esposo de la candidata de Juntos por el Cambio de haber operado en su contra.

Pero además de la definición de que seguirá en el Ministerio de Economía y quién es su antagonista perfecto, el candidato de Unión por la Patria confirmó que habló con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien hace semanas bajó el perfil a la mínima expresión, se quedó en Río Gallegos después de la votación y, a cuatro días de celebradas las PASO, no emitió pronunciamiento alguno.

“Hablé con Cristina”, confirmó Massa y resaltó que tanto ella como él coincidían que en las primarias podía darse, como ocurrió, “el escenario de tercios. De hecho cuando planteé que no tenía que haber primarias lo planteé desde la lógica que íbamos a un escenario de tercios y el gobierno se debilitaba en el proceso de cara a la PASO”.

“Respecto de la elección, (Cristina Kirchner) tenía algún marco de tranquilidad y satisfacción porque claramente es un escenario que deja al gobierno en competencia, vamos a tener que hacer correcciones en un momento complicado. Argentina convive con un acuerdo con el Fondo que dejó Macri y dejó a la Argentina hipotecada”.

Así como la vicepresidenta, el presidente Alberto Fernández también bajó el perfil. “No soy el presidente. Soy candidato a presidente. Y soy ministro de Economía porque me hice cargo cuando empezó la tormenta. Estaba muy cómodo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando vino la crisis, un ministro (por Martín Guzmán) se escapó, se escaparon todas las variables, dejó incumplido el acuerdo con el Fondo y dejó un programa de vencimientos como el que dejó. Yo no me escapé a mi responsabilidad y al llamado de mi Patria, porque yo hago política convencido de que no es importante venir a los canales de televisión a decir cosas simpáticas, sino a hacerse cargo cuando las papas queman”.

Más allá de ese repliegue, Massa expuso cuál es la estrategia sobre la cual trabaja para tener en las elecciones generales del próximo 22 de octubre: “Tenemos un escenario con Milei con 7 millones de votos, Unión por la Patria, 6.460.000, y Juntos por el Cambio 6.600.000. En 500 mil votos están las tres fuerzas políticas. Y hay 13 millones de argentinos que no se expresaron, porque no fueron a votar, porque votaron en blanco o porque votaron a otras fuerzas políticas. Y no incluyo lo que sacó Hacer (del cordobés Juan Schiaretti), ni lo que sacó la izquierda (de Myriam Bregman)”.

Además, envió un mensaje a la interna de Unión por la Patria, donde quedó expuesto un corte de boletas en perjuicio de la candidatura presidencial de la boleta oficialista. Ocurrió en las provincias y, también, en el conurbano bonaerense, donde el intendente, en algunos casos, llegó a tener 20% más de votos que la categoría principal.

“No creo en la pillería. Fui intendente y entiendo la dinámica de relación que se da con el vecino. Al contrario, (los intendentes) trabajaron mucho y muy bien, y de hecho saqué más de 5 millones de votos, que son argentinos que confiaron en mí en un contexto difícil, con un gobierno que tuvo muchos problemas, algunos heredados y otros que no supo explicitar”.

En este contexto se dan los anuncios que hizo anoche el ministro de Economía, que se solapa la dimensión de la gestión con la campaña electoral. En concreto, Massa dijo que durante esta y la semana siguiente la actividad proselitista pasará a un segundo plano. “Estos diez días -empecé el lunes muy temprano, a pesar de que había terminado muy tarde- el Massa candidato no tiene lugar. Porque tiene que estar el Massa ministro ocupándose de resolver los problemas de la gente que quiere tener certeza en los precios, certeza en los pagos, saber qué aumento va a tener”, explicó.

El ministro advirtió que “las medidas difíciles ya se tomaron” y reveló que “el Fondo pedía el 100% de devaluación cuando inició la negociación hace tres meses. Arrancaron pidiendo 100% de devaluación, después se plantaron en una devaluación de exigencia del 60% y finalmente, el acuerdo al que arribamos y que va a generar que la semana que viene tengamos casi 8.000 millones de dólares de desembolso, cerró en una negociación del 20%”. Massa junto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

“Si el 20% metió toda esta incertidumbre, imagínese el 100%. Es importante remarcar que es lo que dice Bullrich que va a hacer el 10 de diciembre cuando dice que va a levantar el cepo: es una devaluación del 100%. Que entiendan cuál es el impacto de la economía”, manifestó Massa.

En concreto, el funcionario adelantó que “la semana que viene vamos a empezar a anunciar el tema de la suma fija como tema a discutir dentro del marco de la paritaria. Lo estoy charlando con Kelly Olmos (la ministra de Trabajo) y la CGT. Va a haber suma fija, habrá un esfuerzo adicional en asignaciones familiares, vamos a reforzar AUH. Vamos a mirar cómo va a ser el impacto en la canasta de jubilados”.

“Sabemos lo que le pasa a la gente y sabemos el daño que la devaluación hace en términos de certidumbre. Pero también tiene que saber (la gente) que al Fondo no lo traje yo, que este es un acuerdo que ni siquiera firmé yo como ministro y que hoy lo estamos rediscutiendo, cambiándole las condiciones, para que el daño que representa el Fondo no sea tan alto”, consideró.

La devaluación del lunes pasado gatilló subas de precios desbocados en distintos rubros, suspensión de ventas y la urgencia por readecuar los programas de control de precios en los supermercados, una tarea que inició este miércoles el Ministerio de Economía. Sin embargo, habrá otros dos bienes decisivos que también tienen un efecto automático del salto cambiario: las naftas y los servicios públicos, cuyo costo inicial, en el inicio de la cadena, es en dólares. Las empresas del sector ya presionan por recomposiciones.

Dos compañías vendedoras de naftas al público ya aplicaron este miércoles a primera hora un aumento de 12,5 por ciento, de una sola vez. Hasta ayer los precios de los combustibles en los surtidores estaban regidos por los acuerdos de Precios Justos, con alzas topeadas de precios de manera mensual. Tras quedar abstracto ese acuerdo y sin ese corset, Raízen (Shell) y Puma incrementaron sus precios, mientras YPF, por el momento, no tomó ninguna determinación.

Algunas fuentes del mercado aseguran que, más allá del incremento ya aplicado por esas dos firmas, el Ministerio de Economía buscará un acuerdo de precios en línea con lo que negocia con las empresas de consumo masivo. Para este último caso, se trata de aumentos de 5% mensual como tope y medidas impositivas, entre ellas la exención del pago de impuesto PAIS para sus importaciones a las compañías que formen parte del paraguas de Precios Justos. La negociación comenzó este miércoles y continuará en los próximos días.

Para el caso de las naftas, el derrame de una devaluación hasta los surtidores está relacionado al precio del barril de petróleo que se paga en el mercado interno. Hay distintas variantes del camino entre el primer eslabón de la cadena hasta que llega al bolsillo del consumidor. El Gobierno analiza el impacto que tuvo la devaluación en la generación de energía y cómo afrontará ese costo: con más subsidios o con aumentos adicionales de tarifas (Adrián Escandar)

Para una empresa que vende naftas pero que no es refinadora, tiene que comprar, en dólares, ese barril y una devaluación aumenta los costos de esa transacción. YPF, por su parte, tiene en su estructura tanto producción como refinación y transporte, tiene sus costos más integrados y puede, eventualmente, financiar un sector con otro. Para ese caso, el traslado de una devaluación no necesariamente sea lineal.

“El 80% de los costos eléctricos está dolarizado y el 100% en el gas. Por ende, una devaluación implica un aumento de los costos en pesos, que puede o no ser trasladado a los usuarios” (Rojo)

Otro capítulo, central en la determinación de los precios y en eventuales impactos de “segunda ronda” de un movimiento cambiario, es el de las tarifas. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que tras la devaluación los equipos del Ministerio de Economía ya analizan el impacto que tendrá en la ecuación de costo de generación de la energía y la cuenta de subsidios.

“El 80% de los costos eléctricos está dolarizado y el 100% en el gas. Por ende, una devaluación implica un aumento de los costos en pesos. Ese aumento de costos puede o no ser trasladado a los usuarios”, mencionó a Infobae el economista especializado en energía Julián Rojo.

Fuentes oficiales ligadas al mercado eléctrico aseguran que la pulseada con las empresas distribuidoras para determinar un precio nuevo se iniciaron ya esta semana. De manera trimestral, la Secretaría de Energía suele determinar lo que se llama el precio estacional, aunque hay un valor vigente actualmente hasta octubre. Según pudo saber Infobae, las conversaciones -por el momento internas- en el equipo económico para determinar qué camino tomarán sobre tarifas y subsidios y, sobre todo, con qué velocidad, se iniciaron en las últimas horas. Dos empresas de combustibles ya aplicaron aumentos de naftas este miércoles, tras el fin del acuerdo de Precios Justos que regía para ese fluido (Maxi Luna)

“Para el caso eléctrico, o bien aumentan las tarifas vía resolución de la Secretaría de Energía; o se ‘come’ el costo y por lo tanto aumentan los subsidios”, planteó Rojo. La cuestión de la necesidad de incrementar o no la cuenta de subvenciones no es menor en contexto de restricciones presupuestarias y de límites al déficit marcados por el FMI. “Hay que ver qué termina pasando en la negociación final en Washington para ver si hay algún margen más para subsidios”, planteó un integrante del equipo económico consultado al respecto.

Tanto para energía eléctrica como en gas, para hacer operativo una suba de tarifas primero el Gobierno tiene como requerimiento por ley llamar a una audiencia pública. Por lo pronto, si no hubiese cambios, queda una instancia de subas, en noviembre. El peligro en una demora para esa decisión es que un mayor gasto en subsidios tendría como consecuencia una situación fiscal más compleja.

Para Rojo, “lo relevante es el mercado eléctrico por la magnitud. Ahí la Secretaría de Energía tiene que resolver si pasa a mayores tarifas (y a qué niveles de segmentación le asigna) o si no pasa a tarifas e incrementa subsidios. Las industrias pagan el 100% del costo porque contractualizan directo, así que ahí se ajusta solo. Comercios no, porque entra en la lógica de residenciales”, mencionó.

En lo que va del año esa cuenta del gasto público tuvo una poda, en términos reales, cercana al 20 por ciento. El FMI auspicia un ajuste acelerado del gasto en subsidios energéticos y había proyectado, en la revisión técnica finalizada en marzo de este año, un ahorro para 2023 equivalente a 0,5% del PBI y que los subsidios cubran el 40% del costo de la energía, contra 70% que cubrían en noviembre pasado.