Tras el escándalo, el “Chato” Prada, Hoppe y “Jujuy” Jiménez visitaron el Museo Ana Frank

Sofía “Jujuy” Giménez, Pablo Prada y Federico Hoppe (Foto: Eliana Obregón)

Los productores Pablo “Chato” Prada y Federico Hoppe, acompañados de la modelo y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez y cerca de una veintena de miembros del equipo de “Showmatch” visitaron el porteño Museo Ana Frank

Los históricos productores de Marcelo Tinelli y figuras prominentes de LaFlia fueron recibidos en la institución sita en Superí 2647 por el director del Centro Ana Frank, Héctor Shalom, quien evaluó positivamente la experiencia y la consideró “una resolución satisfactoria del conflicto”.

Sofía “Jujuy” Giménez (Foto: Eliana Obregón)

“Vinieron como 20 personas, entre ellos los dos directores de producción, es decir el ‘Chato’ Prada y Federico Hoppe, estuvo Sofía “Jujuy” Jiménez, la coreógrafa, la directora de coreografías; un grupo muy numeroso de todas las áreas de la producción y específicamente quienes intervinieron en esta coreografía”, detalló Shalom en conversación con Télam.

“Tuvimos primero una conversación muy amable -describió- y después hicieron una visita de casi dos horas y media por todos los rincones del museo, y estuvieron muy participativos, había mucho interés, muchas preguntas, muchas ganas de saber más sobre Ana Frank, sobre el museo, sobre cuáles son nuestros conceptos de trabajo”.

La réplica de la habitación donde se refugió Ana Frank (Foto: Eliana Obregón)

Shalom destacó la “actitud muy honesta, muy humilde, en reconocimiento del error grave” del equipo de “Showmatch, La Academia”, y recordó que le manifestaron que se habían propuesto difundir la tarea del Museo y la historia de Ana Frank.

“Nos dijeron que quieren venir con sus hijos, que quieren hacer que lo que hacemos nosotros se conozca mucho más. Y justamente valorando cuando las cosas tienden a convertirse en violencia y muchos esperan escalada en las agresiones, cómo nosotros pudimos convertir esta situación que, sin quitarle dimensión del dolor, generó una posibilidad para ellos de aprender”, destacó.

El equipo de Showmatch que visitó el Museo Ana Frank (Foto: Eliana Obregón)

El director del Centro adelantó que esperaba que Marcelo Tinelli pueda sumar desde la pantalla del programa de eltrece algún tipo de reflexión o mención: “Les hicimos saber que quizás sería bueno que lo haga saber en forma pública, que no sería una buena resolución si Marcelo no queda directamente vinculado a estos gestos, a estas acciones de su equipo. Nos parecería bueno y útil que él también pueda hacer de esto una manifestación”.

El hecho que detonó la polémica ocurrió el viernes pasado, cuando el rostro de Frank, conocido mundialmente por la edición del diario íntimo que escribió en los casi dos años y medio que pasó oculta con su familia en una casa de Ámsterdam y símbolo del genocidio perpetrado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, apareció en una de las pantallas del estudio mientras “Jujuy” Jiménez interpretaba una versión del hit de la mexicana Paulina Rubio “Yo no soy esa mujer”.

“Creo que fue un descuido, probablemente fruto de la vorágine y de la falta de dimensión de comprensión del impacto de algunas cosas que se hacen en la televisión. La ignorancia es un derecho que quienes manejan los medios no deben tener; deben averiguar antes de hacer cosas”, señaló Shalom, y añadió que en representación del Centro Ana Frank daba “por terminado el episodio”.

El Chato Prada asumió la responsabilidad en medio de la polémica. “Fue un grave error, de los cuales Fede (Hoppe) y yo somos los responsables absolutos. Sentíamos que no tenía nada que ver, todos los que conocíamos la historia de Ana Frank y del Holocausto. Obviamente murió a los 15 años de edad, era una adolescente. La ignorancia de determinados temas lleva a equivocaciones. Uno aprende de las equivocaciones. Pudimos aprender más allá de lo que uno puede saber, por la edad, por haber leído. Seguimos aprendiendo”,

expresó el productor.

Por qué Marcelo Tinelli no fue al Centro Ana Frank

“Fuimos 10, 12 personas representativas de todas las áreas. Fue Carla Lanzi, Sofía Jujuy. Nosotros fuimos en representación de Marcelo. Es un error nuestro, es lo que habíamos acordado. Es un error de producción“, reiteró. “Marcelo (Tinelli) no pudo ir porque tenía otras cosas, no sé. No sé si Marcelo sabía si era hoy o era mañana. Somos los responsables de todo lo que pasa al aire, todas las imágenes que pasan atrás Marcelo no va diciendo sí o no“, explicó

“Hubo muchas personas, lo que pasa es que la imagen va tan rápido, En el piso estás mirando más la performance. Sí hubo un montón de gente de la producción, de lo comercial… Fue un error, nos hemos equivocado como en otras cosas. Fue un error involuntario, lo gestó una coreógrafa. Fuimos al museo, fue una hermosa mañana, nos sentimos muy bien. Seguir aprendiendo, concientizar. Nos hemos equivocado y acá estamos”, indico, y agrego: “Presenciamos una hermosa charla, de las chicas, las guías del museo. Muy jovencitas. Tienen 20 años, lo cuentan con mucho conocimiento, con mucho amor”.

“Es una réplica de la habitación, donde vivía toda la familia de Ana. Yo no conozco Holanda. Tenemos un amigo en común, Javi Silberman, que es como mi hermano, que me cuenta de la casa de Ana Frank, la pude conocer a través de sus ojos”, conto el productor de LaFlia.

“No fue adrede que la producción se juntó y dijo ‘pongamos la imagen de Ana Frank’. Fue una desinteligencia. Intentó hacer algo Carla, mostrar a mujeres fuertes de la historia, empoderadas. A veces la velocidad y el desconocimiento llevan a cometer estos errores”, cerro el Chato Prada.