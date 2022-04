Tras conquistar la Ligue 1, se confirmó que Lionel Messi continuará en el PSG

Luego de que Lionel Messi advirtiera sobre su futuro tras el mundial de Qatar, se confirmó que el astro argentino continuará en el Paris Saint Germain por al menos una temporada más para cumplir el tan ansiado sueño de conquistar la Champions League.

“Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas”, había expresado el 10 luego del triunfo ante Venezuela, en La Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien sembró temor porsu continuidad en la selección, puertas adentro señalaron que se trataba de su incomodo presente en Francia.

Ante esta situación, TyC Sports informó que a pesar de los rumores, Messi seguirá vistiendo la 30 del equipo más grande de Paris, luego de ganar la Ligue 1, su primer título.

La Pulga tiene intenciones de cumplir su contrato de dos años hasta el último día firmado y jamás pensó en finalizar su estadía en el Parque de los Príncipes de manera anticipada. De esta manera, en Barcelona se lamentan de la decisión.

“Estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo en mi carrera. Todo el club coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé lo talentoso que es el equipo y el cuerpo técnico. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados”, expresó Messi en agosto del 2021, cuando desembarcó en Francia.

Un paraguayo en París: se cruzó a Antonella Rocuzzo en París paseando junto a sus hijos. mirá la situaciòn

Alexis Gaona y su experiencia

“FUE MUY AMABLE CONMIGO” Alexis Gaona, un paraguayo de 20 años fanático de Messi, se cruzó a Antonella Rocuzzo en París paseando junto a sus hijos, contó la situación y se volvió viral.

“La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos, bajé mi celular y le pedí disculpas. Me dice que si quiero una foto que me saque con ella”, escribió en Twitter.

El joven explicó contó que Antonella quería “proteger a los chicos” cuando salen a pasear, para que ellos puedan tener cierta tranquilidad y no sientan el asedio de los medios o los fanáticos de su papá.

“Hicimos la foto y en ningún momento se molestó. Fue muy amable conmigo. Se nota la humildad en ella. Esta fue la mejor foto de mi viaje, y capaz, de mi vida”, manifestó.