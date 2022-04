Transportistas paran en todo el país

Desde este lunes la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) comenzó un paro nacional, por los reiterados reclamos que vienen realizando y ante la falta de respuesta del pedido de convocatoria de la mesa de negociación participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos, los constantes aumentos del precio del Gas Oil y la falta de abastecimiento del combustible.

“Debido a estas situaciones, se torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables”, expuso Fetra en un comunicado, y con el fin de evitar mayores daños en la economía de sus representados, convocó a un paro nacional de actividades.

La medida de fuerza, dispuesta desde la 0 horas de este lunes es por tiempo indeterminado, incluye piquetes al costado de las rutas y en los puertos. Aseguran que el acatamiento es muy alto en toda la Argentina.



Paro de Transportistas en Todo el País

Pablo Agolanti, vicepresidente de la federación que los representa en todo el país, afirmó que “es inviable” trabajar con la tarifa actual.

El dirigente aclaró que no hay cortes de ruta: “Vamos a estar a la vera de las rutas y en los puertos”, precisó. “Vemos que no circulan los camiones y algunos se quedan en sus casas porque de hecho no tienen combustible. No queremos hacer daño a nadie, pero nos llevaron a una situación límite, porque no nos dejan trabajar”, sostuvo.

Agolanti remarcó: “El acatamiento es muy alto. No se registraron ingresos de camiones al Cordón Industrial del Gran Rosario desde la cero hora de este lunes. Lo mismo sucedió en el puerto de Necochea y Quequén y también fue muy bajo el ingreso a Bahía Blanca”.

Continuó: “Hay una realidad. Estamos en plena cosecha y estamos con un combustible con un precio altísimo para nosotros, con una tarifa que fue implementada y consensuada a principios de febrero con costos de enero, con un combustible a 102 pesos por litro y ahora lo pagamos 185, 190 ó 170 pesos según el lugar del país donde esté”.

El representante de Fetra afirmó que “ante esta situación, es imposible poner en marcha un camión para ir a trabajar. No hay viabilidad posible. Cada vez que hacemos un viaje dejamos un pedacito de nuestro camión, de nuestro trabajo de toda la vida para hacer un viaje”.