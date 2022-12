Trabajadores de una tabacalera podrían quedar en la calle: una medida cautelar podría salvarlos

Son 250 empleados de la fábrica Bronway. La empresa necesita que la Justicia le habilite una medida para la AFIP le otorgue las estampillas para fabricar cigarrillos. El resto de las pymes del resto del país funciona de esta manera, pero en Rosario la Justicia no se expidió

La empresa tabacalera rosarina Bronway despacho 25 suspensiones y de no solucionarse el problema, los telegramas se seguirán sumando. El origen del problema es una alícuota que fue hecha a la medida de las grandes corporaciones y dificultan el pago de impuestos a las pymes del sector, ya que venden cigarrillos a bajo costo y el impuesto doblaría el costo del paquete. La mayoría de las empresas pequeñas de Argentina fueron a la justicia y pudieron seguir funcionando gracias a medidas cautelares. Pero en Rosario, una cautelar duerme hace meses en la Cámara Federal y eso impide que la AFIP le de las estampillas para producir los cigarrillos, por lo que en los próximos días tendrían que parar la producción. Es que este ente del Estado, mientras el problema se resuelve, dictaminó que las estampillas sólo se las van a otorgar a las empresas que ya cuentan con sus cautelares. Ante esta situación, los trabajadores anunciaron que realizarán una protesta frente a los tribunales. Una empresa que está en la misma situación es la santafesina For Men cuyo destino también está en manos de la Cámara Federal de Rosario.

Un representante de los trabajadores dijo a El Ciudadano que son 250 empleos formales los que están en juego y unos 5 mil informales entre los distribuidores, camioneros y vendedores de todo el país. Por lo que esperan que la Justicia Federal les otorgue la medida cautelar para que la empresa siga operando y ellos mantengan sus puestos de trabajo, ya que ante la actual situación el cierre de la empresa es una realidad bastante cercana. La pérdida de fuentes de trabajo siempre es una mala noticia pero en esta época del año se acrecienta.

Desde la Cámara que nuclear a las PYMES del sector – CANET- explicaron que todas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de cigarrillos de bajo costo tienen un problema. A partir de la reforma de la ley de impuesto interno gestionada en el macrismo se impuso un mínimo de impuesto interno que se va actualizando. Es decir, las tabacaleras tienen que pagar determinado monto de impuesto interno.

Antes tenía que ver con la marca más vendida, que siempre era Marlboro. Es decir si un paquete de esta marca costaba 300 pesos, el impuesto interno era el 70 por ciento de ese precio. Es decir que por debajo de ese costo nadie podía vender. Cuando viene Macri modifica esa ley y le pone un mínimo que se va actualizando. Si las pequeñas y medianas empresas pagaran lo que dice la ley, no podrían producir el cigarrillo al costo que lo vende. Indicaron además que las pymes no pueden pagar los impuestos según esa ley porque de ser así cerrarían y el monopolio ocuparía el 100 por ciento del mercado.

Y detallaron que la mayoría de los jueces lo entendieron. Existen varios juzgados federales en la Argentina y Tribunales superiores que ya declararon la inconstitucionalidad de la ley que es la 27.430 con lo cual la cuestión está zanjada. Pero antes de que eso sucediera las empresas venían trabajando con medidas cautelares otorgadas por la justicia para garantizar del derecho al trabajo y la igualdad ante la ley. Pero en Rosario y en Santa Fe la realidad es otra. Hace 6 meses que la Cámara Federal de Rosario tiene que resolver las medidas cautelares que interpusieron Bronway en Rosario y For Men en Santa fe para poder seguir trabajando y no lo han hecho. Poder trabajar en la región depende de los jueces y eso es algo que habría que revisar.

“Todos los tribunales federales del país empezaron a proteger a las pymes, pero en Rosario no dan tratamiento a la medida cautelar ni al tema constitucional, situación que se agrava ante una resolución general de la AFIP que la semana pasada estableció que solo podrán trabajar las empresas que tengan medidas cautelares”.

Además de las movilizaciones los trabajadores exigen que las autoridades del gobierno tomen urgente cartas en el asunto ante el inminente cierre de dos empresas de la región.

Fuente: elciudadanoweb.com